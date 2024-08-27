https://sputnik-georgia.ru/20240827/bolee-tysyachi-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-kvartiry-na-zapade-gruzii-289604646.html

Более тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры на западе Грузии

Более тысячи семей вынужденных переселенцев получат квартиры на западе Грузии

Sputnik Грузия

Жилые комплексы для вынужденных переселенцев строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T19:15+0400

2024-08-27T19:15+0400

2024-08-27T19:15+0400

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жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Строительство жилых корпусов для вынужденных переселенцев в Кутаиси (регион Имерети) завершится через несколько месяцев – 1 040 семей получат отремонтированные квартиры в новостройках, сообщил Минздрав Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2023 году по решению правительства стартовала беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми. В рамках проекта жилплощадь получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей. Около 7 тысяч семей получат квартиры в новых корпусах, а 6 тысяч семей расселят в рамках программы "Дом в деревне". По информации Минздрава, к завершению близится строительство трех 12-этажных жилых корпусов на улице Никеа в Кутаиси, где отремонтированные квартиры передадут 720 семьям вынужденных переселенцев. Стоимость проекта составляет более 77 миллионов лари. Кроме того, в параллельном режиме ведется строительство квартир на улице Шервашидзе. Новые правила Новые нормы распределения жилья временным переселенцам вступили в силу в Грузии с 1 января прошлого года. Согласно новшеству, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лица со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года. Также лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года. Жилье таким лицам будет полагаться только как наследникам своих родственников. А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям. По официальной статистике, государству предстоит обеспечить жильем 43 809 семей переселенцев. Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ. Государство обеспечит многодетные бездомные семьи в Грузии новым жильем>>Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей. С 2012 по 2022 год включительно квартиры от государства переданы почти 30 тысячам семей вынужденных переселенцев. Речь идет почти о 100 тысячах человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, кутаиси, минздрав, жилье для вынужденных переселенцев