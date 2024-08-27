https://sputnik-georgia.ru/20240827/gruzinskiy-narod-khochet-sudit-natsdvizhenie--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-289603400.html

Грузинский народ хочет судить "Нацдвижение" – вице-спикер парламента Грузии

Грузинский народ хочет судить "Нацдвижение" – вице-спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

С 2012 года грузинское общество все больше хочет судить "Нацдвижение" как политическую партию за совершенные ею преступления, сказала Цилосани 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T17:05+0400

2024-08-27T17:05+0400

2024-08-27T17:05+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0a/277548836_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8ccef630678b3f3be4865d38f77dada9.jpg

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Желание судить бывшую правящую партию "Единое национальное движение" за преступления, совершенные во время пребывания у власти, и за антигосударственные действия, совершенные в оппозиции, все больше усиливается в грузинском обществе, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "Нацдвижения" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти. Лидеры правящей силы называют "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы в Грузии Очередные парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения">>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, михаил саакашвили, бидзина иванишвили