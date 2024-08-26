https://sputnik-georgia.ru/20240826/prestupnikam-net-mesta-v-politike--glava-parlamenta-gruzii-o-zaprete-natsdvizheniya-289589092.html
Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения"
Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения"
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" пообещала, что после выборов запустит правовой процесс для признания бывшей правящей партии неконституционной за "многочисленные... 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T12:48+0400
2024-08-26T12:48+0400
2024-08-26T13:34+0400
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шалва папуашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Запрет бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которую Европейский суд по правам человека признал преступной, – это лишь часть правового процесса, как это было на Украине и в Молдове, где упразднили регистрацию партий, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Глава грузинского законодательного органа напомнил о решении Европейского суда по правам человека по делу "Очигава против Грузии", которое подтвердило системность пыток заключенных в грузинских тюрьмах до 2012 года. "Страсбургский суд прямо заявил, что в тюрьмах Грузии была создана система пыток. Пытки были системными! Это было создано "Нацдвижением" как партией. Поэтому я немного удивлен, когда представители разных стран встают на защиту "Нацдвижения", – заявил Папуашвили. В 2011 году ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро. В политике нет места преступникам, отметил глава грузинского законодательного органа.Он также призвал иностранных партнеров Грузии проявить осторожность в связи с процессом упразднения "Нацдвижения" как идеологии и партии."Главное, чтобы "Нацдвижение" как партия и идеология было осуждено в Грузии. Я бы пожелал, чтобы особенно иностранные партнеры были здесь осторожны, чтобы это не было воспринято как вмешательство в правовые процедуры и демократический процесс", – отметил Папуашвили.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Парламент Молдовы практически однопартийный, так что и Грузии можно – премьер>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". "Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным>>Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейский суд по правам человека, михаил саакашвили, украина, молдова
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейский суд по правам человека, михаил саакашвили, украина, молдова
Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения"
12:48 26.08.2024 (обновлено: 13:34 26.08.2024)
"Грузинская мечта" пообещала, что после выборов запустит правовой процесс для признания бывшей правящей партии неконституционной за "многочисленные преступления"
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Запрет бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которую Европейский суд по правам человека признал преступной, – это лишь часть правового процесса, как это было на Украине и в Молдове, где упразднили регистрацию партий, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.
"В том числе украинские власти упразднили регистрацию партий на Украине, так же – в Молдове. Это часть правового процесса. Мы говорим о публичном и открытом процессе с использованием правовых инструментов", – заявил Папуашвили.
Глава грузинского законодательного органа напомнил о решении Европейского суда по правам человека по делу "Очигава против Грузии", которое подтвердило системность пыток заключенных в грузинских тюрьмах до 2012 года.
"Страсбургский суд прямо заявил, что в тюрьмах Грузии была создана система пыток. Пытки были системными! Это было создано "Нацдвижением" как партией. Поэтому я немного удивлен, когда представители разных стран встают на защиту "Нацдвижения", – заявил Папуашвили.
В 2011 году ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро.
В политике нет места преступникам, отметил глава грузинского законодательного органа.
"Мы не выбираем наших оппонентов. Общественность должна решать, кто должен быть чьим оппонентом. Мы говорим, что в политике нет места преступникам. Это так во всех демократических государствах", – добавил Папуашвили.
Он также призвал иностранных партнеров Грузии проявить осторожность в связи с процессом упразднения "Нацдвижения" как идеологии и партии.
"Главное, чтобы "Нацдвижение" как партия и идеология было осуждено в Грузии. Я бы пожелал, чтобы особенно иностранные партнеры были здесь осторожны, чтобы это не было воспринято как вмешательство в правовые процедуры и демократический процесс", – отметил Папуашвили.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".
Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".
К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".