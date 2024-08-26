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Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения"

Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" пообещала, что после выборов запустит правовой процесс для признания бывшей правящей партии неконституционной за "многочисленные... 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T12:48+0400

2024-08-26T12:48+0400

2024-08-26T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Запрет бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которую Европейский суд по правам человека признал преступной, – это лишь часть правового процесса, как это было на Украине и в Молдове, где упразднили регистрацию партий, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Глава грузинского законодательного органа напомнил о решении Европейского суда по правам человека по делу "Очигава против Грузии", которое подтвердило системность пыток заключенных в грузинских тюрьмах до 2012 года. "Страсбургский суд прямо заявил, что в тюрьмах Грузии была создана система пыток. Пытки были системными! Это было создано "Нацдвижением" как партией. Поэтому я немного удивлен, когда представители разных стран встают на защиту "Нацдвижения", – заявил Папуашвили. В 2011 году ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро. В политике нет места преступникам, отметил глава грузинского законодательного органа.Он также призвал иностранных партнеров Грузии проявить осторожность в связи с процессом упразднения "Нацдвижения" как идеологии и партии."Главное, чтобы "Нацдвижение" как партия и идеология было осуждено в Грузии. Я бы пожелал, чтобы особенно иностранные партнеры были здесь осторожны, чтобы это не было воспринято как вмешательство в правовые процедуры и демократический процесс", – отметил Папуашвили.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Парламент Молдовы практически однопартийный, так что и Грузии можно – премьер>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". "Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным>>Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, европейский суд по правам человека, михаил саакашвили, украина, молдова