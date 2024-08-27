https://sputnik-georgia.ru/20240827/letniy-turisticheskiy-sezon-v-gruzii-udalsya--ekspert--289608970.html
Летний туристический сезон в Грузии удался – эксперт
Летний туристический сезон в Грузии удался – эксперт
Sputnik Грузия
По словам эксперта, в текущем году морские курорты подготовились к сезону лучше, чем в предыдущем 27.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-27T20:10+0400
2024-08-27T20:10+0400
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Летний туристический сезон в Грузии прошел успешно, и данные по туризму в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, будут улучшены, заявил эксперт в сфере туризма Нико Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Летний туристический сезон в Грузии подходит к концу. Традиционно больший спрос у визитеров Грузии к морским курортам страны в регионе Аджария, где купальный сезон официально стартовал 10 июня. По словам эксперта, в текущем году морские курорты подготовились к сезону лучше, чем в предыдущем. "У них новшеств больше, увеличилось и количество койко-мест в гостиницах, спектр услуг увеличился", – отметил он. Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа в Грузии, по данным за 2023 год, составило 107,7 тысячи, что на 10,1% больше, чем в 2022 году. Общее количество номеров увеличилось на 9,5% и составило 50,1 тысячи. Кварацхелия отметил, что стоимость летнего отдыха в Грузии в этом году выше, но туристов это не смущает, так как платежеспособных визитеров много. Также есть большой выбор мест размещения, питания и развлечений, что позволяет каждому в Грузии найти себе отдых по карману. В этом году, по информации эксперта, традиционно приезжают больше из соседних и постсоветских стран. "Единственное, из-за ситуации в Израиле мы недосчитаемся туристов оттуда и из Азербайджана, так как перекрыта сухопутная граница", – сказал Кварацхелия.Он также отметил, что мнения среди экспертов и занятых в сфере туризма по поводу успешности сезона разделились. Это говорит о том, что в сфере туризма в основном заняты люди, находящиеся в оппозиции к властям, и даже при успешности своего бизнеса они говорят, что все плохо, считает эксперт.По его словам, делать выводы об успехе или провале турсезона следует основываясь на данных официальной статистики. Морской сезон в разгаре – курорты в Аджарии посетили более 1,3 миллиона человек>>Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 миллиона, согласно данным Национальной администрации туризма.А по данным Нацбанка Грузии, доходы страны от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за два квартала 2024 года выросли на 5,2%. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года (4,1 миллиарда долларов), и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, грузия, аджария, общество, летний сезон
туризм, новости, грузия, аджария, общество, летний сезон
Летний туристический сезон в Грузии удался – эксперт
По словам эксперта, в текущем году морские курорты подготовились к сезону лучше, чем в предыдущем
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Летний туристический сезон в Грузии прошел успешно, и данные по туризму в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, будут улучшены, заявил эксперт в сфере туризма Нико Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия.
Летний туристический сезон в Грузии подходит к концу. Традиционно больший спрос у визитеров Грузии к морским курортам страны в регионе Аджария, где купальный сезон официально стартовал 10 июня.
"Думаю, что сезон удался. Особенно удачен он на черноморском побережье. Ожидаю, что в 2024 году данные туризма будут улучшены по сравнению с 2023 годом", – заявил Кварацхелия.
По словам эксперта, в текущем году морские курорты подготовились к сезону лучше, чем в предыдущем.
"У них новшеств больше, увеличилось и количество койко-мест в гостиницах, спектр услуг увеличился", – отметил он.
Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа в Грузии, по данным за 2023 год, составило 107,7 тысячи, что на 10,1% больше, чем в 2022 году. Общее количество номеров увеличилось на 9,5% и составило 50,1 тысячи.
Кварацхелия отметил, что стоимость летнего отдыха в Грузии в этом году выше, но туристов это не смущает, так как платежеспособных визитеров много. Также есть большой выбор мест размещения, питания и развлечений, что позволяет каждому в Грузии найти себе отдых по карману.
В этом году, по информации эксперта, традиционно приезжают больше из соседних и постсоветских стран.
"Единственное, из-за ситуации в Израиле мы недосчитаемся туристов оттуда и из Азербайджана, так как перекрыта сухопутная граница", – сказал Кварацхелия.
Он также отметил, что мнения среди экспертов и занятых в сфере туризма по поводу успешности сезона разделились.
"Кто-то считает, что сезон проходит успешно, а кто-то считает его проваленным. По моему опыту скажу: я был на одном из черноморских курортов, и владельцы гостиниц жаловались на нехватку постояльцев, даже когда номера были заполнены", – отметил Кварацхелия.
Это говорит о том, что в сфере туризма в основном заняты люди, находящиеся в оппозиции к властям, и даже при успешности своего бизнеса они говорят, что все плохо, считает эксперт.
По его словам, делать выводы об успехе или провале турсезона следует основываясь на данных официальной статистики.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 миллиона, согласно данным Национальной администрации туризма.
А по данным Нацбанка Грузии, доходы страны от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за два квартала 2024 года выросли на 5,2%.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года (4,1 миллиарда долларов), и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.