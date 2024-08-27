https://sputnik-georgia.ru/20240827/letniy-turisticheskiy-sezon-v-gruzii-udalsya--ekspert--289608970.html

Летний туристический сезон в Грузии удался – эксперт

Летний туристический сезон в Грузии удался – эксперт

Sputnik Грузия

По словам эксперта, в текущем году морские курорты подготовились к сезону лучше, чем в предыдущем 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T20:10+0400

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2024-08-27T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Летний туристический сезон в Грузии прошел успешно, и данные по туризму в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, будут улучшены, заявил эксперт в сфере туризма Нико Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Летний туристический сезон в Грузии подходит к концу. Традиционно больший спрос у визитеров Грузии к морским курортам страны в регионе Аджария, где купальный сезон официально стартовал 10 июня. По словам эксперта, в текущем году морские курорты подготовились к сезону лучше, чем в предыдущем. "У них новшеств больше, увеличилось и количество койко-мест в гостиницах, спектр услуг увеличился", – отметил он. Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа в Грузии, по данным за 2023 год, составило 107,7 тысячи, что на 10,1% больше, чем в 2022 году. Общее количество номеров увеличилось на 9,5% и составило 50,1 тысячи. Кварацхелия отметил, что стоимость летнего отдыха в Грузии в этом году выше, но туристов это не смущает, так как платежеспособных визитеров много. Также есть большой выбор мест размещения, питания и развлечений, что позволяет каждому в Грузии найти себе отдых по карману. В этом году, по информации эксперта, традиционно приезжают больше из соседних и постсоветских стран. "Единственное, из-за ситуации в Израиле мы недосчитаемся туристов оттуда и из Азербайджана, так как перекрыта сухопутная граница", – сказал Кварацхелия.Он также отметил, что мнения среди экспертов и занятых в сфере туризма по поводу успешности сезона разделились. Это говорит о том, что в сфере туризма в основном заняты люди, находящиеся в оппозиции к властям, и даже при успешности своего бизнеса они говорят, что все плохо, считает эксперт.По его словам, делать выводы об успехе или провале турсезона следует основываясь на данных официальной статистики. Морской сезон в разгаре – курорты в Аджарии посетили более 1,3 миллиона человек>>Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 миллиона, согласно данным Национальной администрации туризма.А по данным Нацбанка Грузии, доходы страны от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за два квартала 2024 года выросли на 5,2%. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года (4,1 миллиарда долларов), и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, новости, грузия, аджария, общество, летний сезон