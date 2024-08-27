https://sputnik-georgia.ru/20240827/prezident-ofitsialno-naznachila-parlamentskie-vybory-v-gruzii-289609185.html

Президент официально назначила парламентские выборы в Грузии

Президент официально назначила парламентские выборы в Грузии

Sputnik Грузия

К этому времени регистрацию для участия в выборах прошли 17 партий 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T18:07+0400

2024-08-27T18:07+0400

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политика

грузия

саломе зурабишвили

новости

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении парламентских выборов в стране на 26 октября. Согласно Конституции, парламентские выборы проходят в Грузии в последнюю субботу октября в год истечения полномочий действующего парламента. Президент назначает выборы за 60 дней до дня голосования. Она назвала ложью заявления лидеров правящей партии "Грузинская мечта", что избирателям предстоит сделать выбор между миром и войной. "Сейчас в Грузии никто не хочет войны и никто не готовит. А изоляция, внутреннее противостояние, туманность и смешение приоритетов и целей увеличивает аппетит врага, то есть опасность войны", - сказала президент. По ее словам, бодрость, единство и ясность в отношениях с доброжелателями и врагами являются самым лучшим средством защиты. При этом Зурабишвили повторила то, о чем говорят в "Грузинской мечте", что выборы будут равнозначны референдуму. Но, если для правящей партии это референдум, где предстоит выбрать между войной и миром, то для президента - это выбор между Европой и Россией. В "Грузинской мечте" Зурабишвили называют частью "радикальной оппозиции", "коллективного "Нацдвижения". Под этим власти подразумевают бывшую правящую партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от него политиков, а также партии "Лело" и "За Грузию".Грузия на пороге выборов – главные соперники>>Парламент Грузии избирается на четыре года. Он состоит из 150 депутатов. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в Грузии не менее 10 лет. Парламентские выборы 26 октября 2024 года впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок.К этому времени регистрацию для участия в выборах прошли 17 партий. Это неквалифицированные партии, то есть те, у которых на сегодняшний день в парламенте нет своего представителя (избранного по их квоте на предыдущих выборах), и которым для регистрации нужно было представить в ЦИК 25 тысяч подписей избирателей. А квалифицированные партии должны обратиться в ЦИК для регистрации на выборах в ближайшие дни, не позднее 57 дня до голосования. Таких партий 13.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, саломе зурабишвили , новости