https://sputnik-georgia.ru/20240826/gruziya-na-poroge-vyborov---za-kogo-golosovat-289596359.html

Грузия на пороге выборов – за кого голосовать?

Грузия на пороге выборов – за кого голосовать?

Sputnik Грузия

Блоки в выборах участвовать не могут, поэтому партии, занимающие лидирующее положение в объединении, официально переименовываются 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T20:09+0400

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тамар кордзая

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бидзина иванишвили

"сила народа"

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Ровно через два месяца в Грузии пройдут очередные парламентские выборы – основная борьба разворачивается между правящей "Грузинской мечтой" и двумя оппозиционными объединениями – вокруг бывшей партии власти "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии".Парламентские выборы 26 октября 2024 года впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В течение последнего месяца были обнародованы два исследования общественного мнения. Согласно опросу, проведенному по заказу оппозиционного телеканала "Формула", преодолеть барьер в 5% и пройти в парламент смогут пять коалиций: Рейтинг партий, по результатам опроса, проведенного по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", выглядит следующим образом:В виду того, что, по закону, блоки в выборах участвовать не могут, партии, занимающие лидирующее положение в объединении, официально переименовываются. При этом баллотироваться в депутаты от партии имеют право только ее члены или беспартийные.Переименованные партииКрупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" была переименована в "Единство - Национальное движение". Так называется объединение, в которое, помимо "Нацдвижения", входят партии бывших ее членов - "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе и "Европейская Грузия" Гиги Церетели. Также к оппозиционной платформе "Единство – Национальное движение" присоединились бывший член "Нацдвижения", депутат Хатия Деканоидзе и независимые депутаты Тамар Кордзая и Армаз Ахвледиани. Последние в прошлом были членами "Грузинской мечты", а в парламент нынешнего созыва прошли от оппозиции.Кроме того, в объединение "Единство – Национальное движение" входят бывший посол Гия Джапаридзе, литературовед и историк Лаша Бакрадзе, а также активные участники акций против закона "О прозрачности иностранного влияния".Запад не признает результаты выборов, если победит "Грузинская мечта" – политолог>>Помимо бывшей правящей партии переименовалась и партия "Лело для Грузии", которую в 2019 году создали основатели одного из крупнейших банков Грузии TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.Теперь эта партия называется "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы". В ее избирательный список попадут ныне лидер партии "Для народа" Анна Долидзе, лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также члены политического движения "Площадь свободы", основанного представителями неправительственного сектора.Эти НПО активно участвовали в акциях против т. н. закона об "иноагентах".Главные посылы конкурентовВсе вышеперечисленные оппозиционные партии и их соратников в "Грузинской мечте" называют "коллективным Нацдвижением", "радикальной оппозицией" и "иностранными агентами", стремящимися поднять волнения в стране, устроить революцию и открыть "второй фронт" против России.Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения">>Власти называют предстоящие выборы референдумом, на котором предстоит выбрать между войной и миром. И при этом обещают в случае получения конституционного большинства (минимум 113 из 150 мест в парламенте), запустить правовой процесс и добиться признания "Нацдвижения" и находящихся на ее орбите партий незаконными организациями. Предоставление "Грузинской мечте" конституционного большинства станет показателем того, что наказание бывшей власти является заказом грузинского народа, заявил на предвыборном мероприятии 27 августа основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. Такая возможность, по его словам, появится только после того, как "коллективное "Нацдвижение" сменят здоровые оппозиционные силы и у "Грузинской мечты" появится достойный конкурент.Он подчеркнул, что "коллективное Нацдвижение" должно быть наказано за тяжкие преступления в период пребывания во власти, особенно во время войны августа 2008 года.Параллельно лидеры правящей партии ежедневно говорят о том, что в Грузии самые высокие в Европе темпы роста экономики, что продолжает сокращаться безработица и что, согласно рейтингам всех авторитетных международных исследовательских организаций, страна достигла больших успехов в плане демократии. В оппозиции главные предвыборные посылы "Грузинской мечты" расценили, с одной стороны, как пустые обещания находящейся в отчаянии партии, а с другой – как анонсирование диктатуры. Теория заговора или риск в грузинской политике – благородное дело?>>"Таких ужасных обещаний не было даже у самого Гитлера", - заявила депутат Тамар Кордзая.Заказом населения является быстрое создание рабочих мест в Грузии, а вместо этого власти рассказывают криминальную хронику, сказала лидер партии "Для народа" Анна Долидзе."Они видят, что проигрывают на выборах и, будучи в отчаянии, агрессивной, насильственной и направленной на разжигание противостояния риторикой пытаются мобилизовать хотя бы малую часть своих сторонников", - сказал один из лидеров "Нацдвижения" Зараб Чиаберашвили. Населению 26 октября предстоит сделать выбор между единством и противостоянием, которое предлагает "Грузинская мечта", сказал депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, европа, тамар кордзая, анна долидзе, бидзина иванишвили, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, аналитика