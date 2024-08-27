https://sputnik-georgia.ru/20240827/v-gruzii-nachalas-predvybornaya-kampaniya---detali-ot-tsik-gruzii-289610919.html

В Грузии началась предвыборная кампания - детали от ЦИК Грузии

В Грузии началась предвыборная кампания - детали от ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Почти 90% избирателей будут голосовать посредством электронных технологий 27.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-27T23:26+0400

2024-08-27T23:26+0400

2024-08-27T23:26+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Парламентские выборы официально назначены, соответственно, в Грузии началась предвыборная кампания и вступили в силу правила проведения предвыборной агитации, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге. Парламентские выборы 26 октября 2024 года впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок.ЦИК разработал проект Кодекса поведения, который основан на главных принципах документа, использованного на выборах в Европарламент 2024 года, и разослал партиям, чтобы они поделились своим мнением. По замыслу ЦИК, этот документ должен объединить всех участвующих в выборах субъектов и партий вокруг международно признанных принципов. Подписание Кодекса поведения планируется после завершения процедуры регистрации партий. "Проведение выборов на высоком профессиональном уровне, согласно международным стандартам, является самой главной целью избирательной администрации и именно с этой цели служат все решения и действия администрации", - заявила Иоселиани.При этом она призвала все участвующие в выборах заинтересованные стороны, международные и местные организации, СМИ и избирателей активно подключиться к избирательному процессу. Она подчеркнула, что выборы - это общее дело. Президент официально назначила парламентские выборы в Грузии>>Парламент Грузии состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин страны в возрасте от 25 лет, который жил в Грузии не менее 10 лет.На предстоящих парламентских выборах электронные технологии будут использованы наиболее масштабно - почти 90% избирателей будут голосовать посредством электронных технологий - аппаратов верификации и аппаратов для подсчета голосов. Всего откроется 3030 избирательных участков, из них на 2262 участках голосование пройдет посредством электронных технологий, а на остальных - традиционным методом.К этому времени регистрацию для участия в выборах прошли 17 партий. Это неквалифицированные партии, то есть те, у которых на сегодняшний день в парламенте нет своего представителя (избранного по их квоте на предыдущих выборах), и которым для регистрации нужно было представить в ЦИК 25 тысяч подписей избирателей.Квалифицированные партии должны обратиться в ЦИК для регистрации на выборах в ближайшие дни, не позднее 57 дня до голосования. Таких партий 13.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европарламент, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024