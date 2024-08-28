https://sputnik-georgia.ru/20240828/boyalis-chto-infrastruktura-ne-vyderzhit--moroshkina-o-naplyve-turistov-v-gruziyu-289620707.html

Боялись, что инфраструктура не выдержит – Морошкина о наплыве туристов в Грузию

Боялись, что инфраструктура не выдержит – Морошкина о наплыве туристов в Грузию

Sputnik Грузия

Залогом успеха туризма этим летом является политическое спокойствие в стране, что является важной предпосылкой развития экономики, считает Морошкина 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T18:04+0400

2024-08-28T18:04+0400

2024-08-28T18:04+0400

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кахети

лали морошкина

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Летний туристический сезон в Грузии прошел на ура, и местная инфраструктура, в том числе дорожная, смогла выдержать большой наплыв туристов в страну, заявила владелица гостиницы в Кахети Лали Морошкина в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Летний туристический сезон в Грузии подходит к концу. Летом, как и всегда, у визитеров большим спросом пользуются морские курорты страны, однако в этом году обилие туристов приятно удивило и другие регионы Грузии, в частности горные курорты, а также родину вина – Кахети. По ее словам, власти великолепно подготовили страну к туристическому сезону, в частности дорожную инфраструктуру."Вот те, кто спрашивал, что власти предприняли для туризма: оказалось, что инфраструктура, включая дорожную, великолепно подготовлена, мы преодолели все преграды, и сезон, можно сказать, прошел великолепно, на бис", – заявила Морошкина.По успешности текущий сезон можно приравнять к доковидному, а новых рекордов следует ждать в конце года, отметила Морошкина.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. Морошкина считает, что залог успеха туризма этим летом заключается в политическом спокойствии в стране, что является важной предпосылкой развития экономики. Морошкина также заметила, что и малые предприниматели, и ресторанный бизнес расцвели, а торговцы на рынках даже "почувствовали, что у них появились деньги".Текущий сезон, по ее словам, отличился тем, что сфера туризма встретила гостей подготовленной, с улучшенными сервисами. Морошкина владеет гостиницей домашнего типа в Телави (Кахети). По ее наблюдениям, этим летом число туристов приятно удивило регион, так как в предыдущие годы визитеры больше интересовались Кахети весной или осенью, а летом предпочитали лишь море. "По всем регионам и маленьким деревушкам можно было наблюдать обилие туристов. Было великолепно видеть, что люди, которые приехали на море, через какое-то время ехали в горы. Раньше, когда туристы приезжали, они прикреплялись к одному месту и больше никуда не ездили", – отметила Морошкина. По ее мнению, традиционно больше всего туристов в Грузии было из Армении и России. Также много туристов из Европы, Индии и Китая. "Хотя говорить о больших доходах от визитов китайцев и индусов не приходится, а с русскими другое дело. Они охотно пробуют наше вино и блюда и щедро тратятся на гастротуризм", – заявила Морошкина. Летний туристический сезон в Грузии удался – эксперт>>По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 миллиона. А по данным Нацбанка Грузии, доходы страны от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за два квартала 2024 года выросли на 5,2%. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года (4,1 миллиард долларов), и страна заработает на туризме почти на 10% больше – 4,5 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, общество, кахети, лали морошкина