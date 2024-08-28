https://sputnik-georgia.ru/20240828/deputat-razyasnil-zachem-gruzinskoy-mechte-nuzhno-konstitutsionnoe-bolshinstvo-v-parlamente-289615634.html

Депутат разъяснил, зачем "Грузинской мечте" нужно конституционное большинство в парламенте

Депутат разъяснил, зачем "Грузинской мечте" нужно конституционное большинство в парламенте

Sputnik Грузия

Выполнение важных для страны задач исключено, если "Грузинская мечта" не будет иметь значительной поддержки грузинского народа, отметил политик 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T15:05+0400

2024-08-28T15:05+0400

2024-08-28T15:05+0400

выборы

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет добиться конкретных результатов без конституционного большинства и значительной поддержки населения страны на предстоящих парламентских выборах, заявил депутат от правящей партии Бека Одишария. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В правящей партии заявляют, что если на выборах 26 октября она получит парламентское большинство, успешно будет выполнена краткосрочная, четырехлетняя задача – в Грузии победят мир, традиционные ценности и идея государственного суверенитета. Если же "Грузинская мечта" получит конституционное большинство (3/4 мест), будет выполнена долгосрочная задача – длительный, устойчивый мир и безопасность для Грузии. По его словам, выполнение этих задач будет невозможно без конституционного большинства. "Выполнение всего этого исключено, если "Грузинская мечта" не будет иметь значительной поддержки грузинского народа, которая должна трансформироваться в конкретный результат, которого мы и ожидаем – это будет конституционное большинство", - отметил Одишария. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, тбилиси, политика, грузия, новости