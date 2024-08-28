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Грузия экстрадирует членов международной секты: задержанным грозит пожизненное во Франции
Грузия экстрадирует членов международной секты: задержанным грозит пожизненное во Франции
Sputnik Грузия
Михаю и Адине Стоянам вменяют преступления на сексуальной почве, в том числе детскую проституцию и многочисленные эпизоды изнасилований 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T15:40+0400
2024-08-28T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Члены школы тантра-йоги т.н. "Движения за духовную интеграцию с абсолютом" (MISA), разыскиваемые Интерполом и заочно приговоренные к тюремному заключению во Франции за преступления на сексуальной почве, супруги Михай и Адина Стоян по решению Хелвачаурского суда находятся под экстрадиционным арестом в Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Муж и жена из Румынии, находящиеся в международном розыске, 22 августа пытались проникнуть в Грузию через через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), отмечают СМИ. Помимо Франции, в отношении двух лидеров секты, основанной на сексуальном насилии, возбуждены уголовные дела в Финляндии и Румынии, в том числе по обвинениям в детской проституции и изнасиловании. Михаю и Адине Стоянам грозит пожизненное заключение во Франции. Решение об экстрадиции супружеской пары из Грузии должен подписать министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Вымогали деньги и грозились убить – в Грузии задержаны подручные криминальных авторитетов>>Согласно материалам следствия, преступная сеть работала под прикрытием центра йоги во Франции. Сексуальная эксплуатация женщин, похищение людей, незаконное лишение свободы, многочисленные эпизоды изнасилований – вот неполный список обвинений, по которым муж и жена разыскивались во всем мире. Адвокат задержанных Тамар Абесадзе подтвердила "Рустави 2", что дело касается обвинения в сексуальной эксплуатации. По ее словам, французская прокуратура обвиняет задержанных в содержании молодых женщин в рабских условиях. Речь идет о нескольких эпизодах изнасилований и бесчеловечного обращения. Основатель секты Григориан Биволару был задержан в ноябре прошлого года в ходе масштабной спецоперации в пригороде Парижа. Тогда полиция обнаружила в йога-центре 26 женщин в критическом состоянии. Михаю и Адине Стоянам удалось скрыться от французского правосудия. Задержанные супруги называют Биловару своим наставником. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, франция, румыния, финляндия, происшествия, новости, грузия, рати брегадзе, тпп "сарпи"
преступность в грузии, франция, румыния, финляндия, происшествия, новости, грузия, рати брегадзе, тпп "сарпи"
Грузия экстрадирует членов международной секты: задержанным грозит пожизненное во Франции
Михаю и Адине Стоянам вменяют преступления на сексуальной почве, в том числе детскую проституцию и многочисленные эпизоды изнасилований
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Члены школы тантра-йоги т.н. "Движения за духовную интеграцию с абсолютом" (MISA), разыскиваемые Интерполом и заочно приговоренные к тюремному заключению во Франции за преступления на сексуальной почве, супруги Михай и Адина Стоян по решению Хелвачаурского суда находятся под экстрадиционным арестом в Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Муж и жена из Румынии, находящиеся в международном розыске, 22 августа пытались проникнуть в Грузию через через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), отмечают
СМИ.
Помимо Франции, в отношении двух лидеров секты, основанной на сексуальном насилии, возбуждены уголовные дела в Финляндии и Румынии, в том числе по обвинениям в детской проституции и изнасиловании. Михаю и Адине Стоянам грозит пожизненное заключение во Франции.
Решение об экстрадиции супружеской пары из Грузии должен подписать министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Согласно материалам следствия, преступная сеть работала под прикрытием центра йоги во Франции. Сексуальная эксплуатация женщин, похищение людей, незаконное лишение свободы, многочисленные эпизоды изнасилований – вот неполный список обвинений, по которым муж и жена разыскивались во всем мире.
Адвокат задержанных Тамар Абесадзе подтвердила "Рустави 2", что дело касается обвинения в сексуальной эксплуатации. По ее словам, французская прокуратура обвиняет задержанных в содержании молодых женщин в рабских условиях. Речь идет о нескольких эпизодах изнасилований и бесчеловечного обращения.
Как рассказала адвокат, муж и жена Стояны прибыли в Грузию как туристы. На их банковском счете была обнаружена крупная сумма денег – полмиллиона евро. "Они заработали эту сумму своим трудом", - утверждает адвокат.
Основатель секты Григориан Биволару был задержан в ноябре прошлого года в ходе масштабной спецоперации в пригороде Парижа. Тогда полиция обнаружила в йога-центре 26 женщин в критическом состоянии. Михаю и Адине Стоянам удалось скрыться от французского правосудия. Задержанные супруги называют Биловару своим наставником.