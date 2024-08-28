https://sputnik-georgia.ru/20240828/gruziya-ekstradiruet-chlenov-mezhdunarodnoy-sekty-zaderzhannym-grozit-pozhiznennoe-vo-frantsii-289616656.html

Грузия экстрадирует членов международной секты: задержанным грозит пожизненное во Франции

Грузия экстрадирует членов международной секты: задержанным грозит пожизненное во Франции

Sputnik Грузия

Михаю и Адине Стоянам вменяют преступления на сексуальной почве, в том числе детскую проституцию и многочисленные эпизоды изнасилований 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T15:40+0400

2024-08-28T15:40+0400

2024-08-28T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Члены школы тантра-йоги т.н. "Движения за духовную интеграцию с абсолютом" (MISA), разыскиваемые Интерполом и заочно приговоренные к тюремному заключению во Франции за преступления на сексуальной почве, супруги Михай и Адина Стоян по решению Хелвачаурского суда находятся под экстрадиционным арестом в Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Муж и жена из Румынии, находящиеся в международном розыске, 22 августа пытались проникнуть в Грузию через через ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), отмечают СМИ. Помимо Франции, в отношении двух лидеров секты, основанной на сексуальном насилии, возбуждены уголовные дела в Финляндии и Румынии, в том числе по обвинениям в детской проституции и изнасиловании. Михаю и Адине Стоянам грозит пожизненное заключение во Франции. Решение об экстрадиции супружеской пары из Грузии должен подписать министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Вымогали деньги и грозились убить – в Грузии задержаны подручные криминальных авторитетов>>Согласно материалам следствия, преступная сеть работала под прикрытием центра йоги во Франции. Сексуальная эксплуатация женщин, похищение людей, незаконное лишение свободы, многочисленные эпизоды изнасилований – вот неполный список обвинений, по которым муж и жена разыскивались во всем мире. Адвокат задержанных Тамар Абесадзе подтвердила "Рустави 2", что дело касается обвинения в сексуальной эксплуатации. По ее словам, французская прокуратура обвиняет задержанных в содержании молодых женщин в рабских условиях. Речь идет о нескольких эпизодах изнасилований и бесчеловечного обращения. Основатель секты Григориан Биволару был задержан в ноябре прошлого года в ходе масштабной спецоперации в пригороде Парижа. Тогда полиция обнаружила в йога-центре 26 женщин в критическом состоянии. Михаю и Адине Стоянам удалось скрыться от французского правосудия. Задержанные супруги называют Биловару своим наставником. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, франция, румыния, финляндия, происшествия, новости, грузия, рати брегадзе, тпп "сарпи"