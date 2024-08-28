https://sputnik-georgia.ru/20240828/kakie-novshestva-ozhidayut-vospitannikov-detskikh-sadov-tbilisi-289615210.html

Какие новшества ожидают воспитанников детских садов Тбилиси?

Какие новшества ожидают воспитанников детских садов Тбилиси?

Sputnik Грузия

В прошлом году в Тбилиси стартовала "Программа обновления детских садов и яслей" 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T19:03+0400

2024-08-28T19:03+0400

2024-08-28T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Агентство по управлению детскими садами Тбилиси потратило из бюджета 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) для покупки новых игрушек и методических материалов к предстоящему воспитательно-образовательному году, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Новый воспитательно-образовательный год в тбилисских детских садах начнется 16 сентября. Как отметил мэр Тбилиси, в детских садах идет активная подготовка к новому 2024-2025 воспитательному году, так как у городских властей особый подход к детским садам и их инфраструктуре. "Беспрерывно ведется интенсивная работа для того, чтобы у наших малышей была подобающая благоустроенная среда, и в тех детских садах, где была необходимость, все проблемы устранены", - заявил Каладзе. По словам мэра, в прошлом году стартовала "Программа обновления детских садов и яслей", цель которой – создать комфортную среду в старых зданиях и обеспечить их условиями, соответствующими современным стандартам. В настоящее время в 12 зданиях детских садов Тбилиси проводятся капитальные ремонтные работы, в трех детских садах восстанавливается дворовая инфраструктура, еще 11 зданиям понадобилось полное восстановление. Кроме того, по словам градоначальника, в 115-м детском саду ведутся ремонтные работы, которые предусматривают полное обновление комнат, где находятся группы, уличных аттракционов, кухни и складских помещений. На эти проекты из бюджета Агентства по управлению детсадами потрачено более 8 миллионов лари (около 2,8 млн долларов). Зарплаты учителям повысились в Грузии>>"Я говорил несколько недель назад и повторю сейчас, что в этом году будут открыты три новых и два восстановленных детских сада. Целью этих проектов является как создание новых мест, так и разгрузка групп в существующих садах. Этот процесс будет продолжаться и в будущем", - заявил Каладзе. По его словам, количество детей в дошкольных учреждениях значительно увеличилось, что связано с созданием новой инфраструктуры, новых подходов и отношения, как в развитых европейских странах. В Тбилиси на сегодняшний день функционирует 190 государственных детских садов. В 2022 году правительство Грузии решило начать программу восстановления детских садов по всей стране после того, как выяснилось, что 885 учреждений дошкольного образования нуждаются в ремонте либо перестройке. Программа состоит из трех этапов, первый из которых начался 1 января 2023 года. В целом на программу будет потрачено более 1,3 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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