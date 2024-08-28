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Когда стартуют переговоры по возобновлению дипотношений РФ и Грузии – мнение эксперта
Когда стартуют переговоры по возобновлению дипотношений РФ и Грузии – мнение эксперта
Sputnik Грузия
Сейчас Грузия вряд ли будет настаивать на участии стран Запада в переговорах по Абхазии и Южной Осетии, считает эксперт 28.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-28T11:58+0400
2024-08-28T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Запуск переговоров между Тбилиси и Москвой по поводу восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией возможен в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на грядущих парламентских выборах, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Более того, эксперт предположил, что, в случае победы, "Грузинская мечта" в поисках замены Женевского формата переговоров по Южному Кавказу может предложить новый формат – без участия стран Запада. Мендкович пояснил, что сейчас Грузия вряд ли будет настаивать на участии стран Запада в переговорах по Абхазии и Южной Осетии, поскольку западные страны заинтересованы не в решении кризиса, а в дестабилизации региона, чтобы превратить его в новый антироссийский фронт. Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия готова к диалогу с Грузией – Матвиенко >>В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, россия, григорий карасин, зураб абашидзе, георгий каджая, грузино-российские отношения
политика, грузия, новости, россия, григорий карасин, зураб абашидзе, георгий каджая, грузино-российские отношения
Когда стартуют переговоры по возобновлению дипотношений РФ и Грузии – мнение эксперта
Сейчас Грузия вряд ли будет настаивать на участии стран Запада в переговорах по Абхазии и Южной Осетии, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Запуск переговоров между Тбилиси и Москвой по поводу восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией возможен в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на грядущих парламентских выборах, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
"Запуск переговоров (между РФ и Грузией – ред.) более чем вероятен. Но быстрое восстановление дипотношений и вообще отношений "досаакашвилевского" уровня маловероятно, потому что слишком много дров было наломано, слишком много претензий накопилось", - сказал он.
Более того, эксперт предположил, что, в случае победы, "Грузинская мечта" в поисках замены Женевского формата переговоров по Южному Кавказу может предложить новый формат – без участия стран Запада.
"С Женевой (переговорами в женевском формате – ред.) связывались очень большие ожидания, казалось, что это позволит разморозить торговую и транзитную ситуацию в Закавказье, но по факту это оказалось бесперспективным. Более того, сейчас из-за войны Запада против России использование западных форматов стало невозможным. Политика Запада сейчас ориентирована на дестабилизацию постсоветского пространства, в том числе Кавказа, и поэтому вести с их участием диалог совершенно бессмысленно", - добавил он.
Мендкович пояснил, что сейчас Грузия вряд ли будет настаивать на участии стран Запада в переговорах по Абхазии и Южной Осетии, поскольку западные страны заинтересованы не в решении кризиса, а в дестабилизации региона, чтобы превратить его в новый антироссийский фронт.
Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.