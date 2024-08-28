https://sputnik-georgia.ru/20240828/kogda-startuyut-peregovory-po-vozobnovleniyu-dipotnosheniy-rf-i-gruzii--mnenie-eksperta-289610726.html

Когда стартуют переговоры по возобновлению дипотношений РФ и Грузии – мнение эксперта

Когда стартуют переговоры по возобновлению дипотношений РФ и Грузии – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Сейчас Грузия вряд ли будет настаивать на участии стран Запада в переговорах по Абхазии и Южной Осетии, считает эксперт 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T11:58+0400

2024-08-28T11:58+0400

2024-08-28T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Запуск переговоров между Тбилиси и Москвой по поводу восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией возможен в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на грядущих парламентских выборах, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Более того, эксперт предположил, что, в случае победы, "Грузинская мечта" в поисках замены Женевского формата переговоров по Южному Кавказу может предложить новый формат – без участия стран Запада. Мендкович пояснил, что сейчас Грузия вряд ли будет настаивать на участии стран Запада в переговорах по Абхазии и Южной Осетии, поскольку западные страны заинтересованы не в решении кризиса, а в дестабилизации региона, чтобы превратить его в новый антироссийский фронт. Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия готова к диалогу с Грузией – Матвиенко >>В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, россия, григорий карасин, зураб абашидзе, георгий каджая, грузино-российские отношения