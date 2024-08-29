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"Убей" меня томатом и robots first: самые смешные фото недели
"Убей" меня томатом и robots first: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 29.08.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях

"Убей" меня томатом и robots first: самые смешные фото недели

16:19 29.08.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alberto Saiz

Участники ежегодного фестиваля Томатина в Испании.

Участники ежегодного фестиваля Томатина в Испании. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Участники ежегодного фестиваля Томатина в Испании.

© AP Photo / Wilfredo Lee

Такса облизывает лицо своей хозяйки во время протестов в штате Флорида.

Такса облизывает лицо своей хозяйки во время протестов в штате Флорида. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Wilfredo Lee

Такса облизывает лицо своей хозяйки во время протестов в штате Флорида.

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

Киноробот-экскурсовод в Музее кино на ВДНХ.

Киноробот-экскурсовод в Музее кино на ВДНХ. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Киноробот-экскурсовод в Музее кино на ВДНХ.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкЕжегодный флешмоб в городской одежде на сапбордах в SUP-клубе "Доска" на Абаканской протоке Енисея в Красноярске.
Ежегодный флешмоб в городской одежде на сапбордах в Красноярске - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Ежегодный флешмоб в городской одежде на сапбордах в SUP-клубе "Доска" на Абаканской протоке Енисея в Красноярске.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Участница фестиваля "Летний горнолужник" в Красноярске.

Участница фестиваля &quot;Летний горнолужник&quot; в Красноярске. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Участница фестиваля "Летний горнолужник" в Красноярске.

© AP Photo / Nick Wass

Продавщица с напитками на голове во время бейсбольного матча между Washington Nationals и Colorado Rockies, в Вашингтоне.

Продавщица с напитками на голове во время бейсбольного матча между Washington Nationals и Colorado Rockies, в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Nick Wass

Продавщица с напитками на голове во время бейсбольного матча между Washington Nationals и Colorado Rockies, в Вашингтоне.

© AP Photo / Aaron Favila

Курсант Филиппинской военной академии стоит по стойке смирно у зала форта Грегорио дель Пилар в Багио.

Курсант Филиппинской военной академии стоит по стойке смирно у зала форта Грегорио дель Пилар в Багио. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Aaron Favila

Курсант Филиппинской военной академии стоит по стойке смирно у зала форта Грегорио дель Пилар в Багио.

© photo: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк

Люди загорают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве.

Люди загорают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка &quot;Косинский&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Люди загорают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве.

© AP Photo / Ng Han Guan

Женщина рядом с роботом-гуманоидом во время Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Женщина рядом с роботом-гуманоидом во время Всемирной конференции робототехники в Пекине. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ng Han Guan

Женщина рядом с роботом-гуманоидом во время Всемирной конференции робототехники в Пекине.

© AP Photo / Mark J. Terrill

Шохей Отани из Los Angeles Dodgers со своим псом на бейсбольном матче между Dodgers и Baltimore Orioles, в Лос-Анджелесе.

Шохей Отани из Los Angeles Dodgers со своим псом на бейсбольном матче между Dodgers и Baltimore Orioles, в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Mark J. Terrill

Шохей Отани из Los Angeles Dodgers со своим псом на бейсбольном матче между Dodgers и Baltimore Orioles, в Лос-Анджелесе.

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