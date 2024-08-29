https://sputnik-georgia.ru/20240829/289639860.html
"Убей" меня томатом и robots first: самые смешные фото недели
"Убей" меня томатом и robots first: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T16:19+0400
2024-08-29T16:19+0400
2024-08-29T16:19+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1d/289640039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1922a9ab57be60addb3f6a9ed548daf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1d/289640039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57648cd843d3cded4a7bd5a0487c24f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях
"Убей" меня томатом и robots first: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Alberto Saiz
Участники ежегодного фестиваля Томатина в Испании.
Участники ежегодного фестиваля Томатина в Испании.
© AP Photo / Wilfredo Lee
Такса облизывает лицо своей хозяйки во время протестов в штате Флорида.
Такса облизывает лицо своей хозяйки во время протестов в штате Флорида.
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк
Киноробот-экскурсовод в Музее кино на ВДНХ.
Киноробот-экскурсовод в Музее кино на ВДНХ.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкЕжегодный флешмоб в городской одежде на сапбордах в SUP-клубе "Доска" на Абаканской протоке Енисея в Красноярске.
Ежегодный флешмоб в городской одежде на сапбордах в SUP-клубе "Доска" на Абаканской протоке Енисея в Красноярске.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Участница фестиваля "Летний горнолужник" в Красноярске.
Участница фестиваля "Летний горнолужник" в Красноярске.
© AP Photo / Nick Wass
Продавщица с напитками на голове во время бейсбольного матча между Washington Nationals и Colorado Rockies, в Вашингтоне.
Продавщица с напитками на голове во время бейсбольного матча между Washington Nationals и Colorado Rockies, в Вашингтоне.
© AP Photo / Aaron Favila
Курсант Филиппинской военной академии стоит по стойке смирно у зала форта Грегорио дель Пилар в Багио.
Курсант Филиппинской военной академии стоит по стойке смирно у зала форта Грегорио дель Пилар в Багио.
© photo: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Перейти в фотобанк
Люди загорают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве.
Люди загорают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве.
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина рядом с роботом-гуманоидом во время Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Женщина рядом с роботом-гуманоидом во время Всемирной конференции робототехники в Пекине.
© AP Photo / Mark J. Terrill
Шохей Отани из Los Angeles Dodgers со своим псом на бейсбольном матче между Dodgers и Baltimore Orioles, в Лос-Анджелесе.
Шохей Отани из Los Angeles Dodgers со своим псом на бейсбольном матче между Dodgers и Baltimore Orioles, в Лос-Анджелесе.