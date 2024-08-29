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https://sputnik-georgia.ru/20240829/byvshemu-genprokuroru-gruzii-naznachili-gosokhranu-289649756.html
Бывшему генпрокурору Грузии назначили госохрану
Бывшему генпрокурору Грузии назначили госохрану
Sputnik Грузия
В мае 2024 года Шотадзе сообщил, что начал курс лечения за границей, и это может занять несколько месяцев 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T22:49+0400
2024-08-29T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Бывшему генпрокурору Грузии Ираклию Шотадзе назначили государственную охрану – соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Распоряжение было издано правительством 26 августа. Указ вступил в силу немедленно после подписания, и его действие распространяется на правовые отношения, возникшие с 23 мая 2024 года, когда Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья. Согласно закону "О Специальной службе государственной охраны" решением правительства госохрану назначают должностному лицу и членам его семьи. Назначение возможно после истечения срока полномочий или после их прекращения, если таковое не связано с нарушением Конституции или совершением преступления и имеются достаточные данные или сведения, полученные от соответствующих служб, о том, что его жизни и здоровью членов его семьи угрожает опасность. В мае 2024 года Шотадзе сообщил, что начал курс лечения за границей, и это может занять несколько месяцев. Чем известен Шотадзе? Ираклий Шотадзе, которому 41 год, проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности. Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое, и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры. В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора. Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так, в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре. В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, общество, ираклий шотадзе, специальная служба государственной охраны
грузия, новости, политика, общество, ираклий шотадзе, специальная служба государственной охраны

Бывшему генпрокурору Грузии назначили госохрану

22:49 29.08.2024 (обновлено: 23:29 29.08.2024)
© The Prosecution Service of GeorgiaГенеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2024
© The Prosecution Service of Georgia
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В мае 2024 года Шотадзе сообщил, что начал курс лечения за границей, и это может занять несколько месяцев
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Бывшему генпрокурору Грузии Ираклию Шотадзе назначили государственную охрану – соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Распоряжение было издано правительством 26 августа.
"Бывшему генеральному прокурору Грузии Ираклию Шотадзе должна быть предоставлена государственная охрана в соответствии с минимальными стандартами", - говорится в распоряжении.
Указ вступил в силу немедленно после подписания, и его действие распространяется на правовые отношения, возникшие с 23 мая 2024 года, когда Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья.
Согласно закону "О Специальной службе государственной охраны" решением правительства госохрану назначают должностному лицу и членам его семьи. Назначение возможно после истечения срока полномочий или после их прекращения, если таковое не связано с нарушением Конституции или совершением преступления и имеются достаточные данные или сведения, полученные от соответствующих служб, о том, что его жизни и здоровью членов его семьи угрожает опасность.
В мае 2024 года Шотадзе сообщил, что начал курс лечения за границей, и это может занять несколько месяцев.

Чем известен Шотадзе?

Ираклий Шотадзе, которому 41 год, проработал на должности генерального прокурора Грузии с ноября 2015 по май 2018 года. Он ушел в отставку на фоне скандала по поводу расследования массовой драки школьников в декабре 2017 года. Прокуратура на суде не смогла доказать виновность обвиняемого в убийстве школьника Давида Саралидзе, и Шотадзе ушел в отставку на фоне акций протеста и возмущения общественности.
Позже выяснилось, что в деле об убийстве школьников был замешан сотрудник прокуратуры, который покрывал своего родственника. Новое расследование после отставки Шотадзе установило, что убийц Саралидзе было двое, и один из них – родственник бывшего сотрудника прокуратуры.
В феврале 2020 года Шотадзе был переизбран на должность генпрокурора.
Между тем, когда Шотадзе возглавлял прокуратуру, ведомство претерпело серьезные изменения. Так, в ведомстве был создан специальный департамент, который расследовал дела по преступлениям, совершенным в период правления "Единого национального движения". Кроме того, появились специальные прокуроры по делам о семейном насилии, а также консультационный совет при Генпрокуратуре.
В этот период Генеральная прокуратура раскрыла ряд громких дел, в том числе связанных с транснациональными преступлениями, включая дела о т. н. "колл-центрах".
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