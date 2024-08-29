https://sputnik-georgia.ru/20240829/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-289645548.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

В некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T18:50+0400

2024-08-29T18:50+0400

2024-08-29T18:50+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

тбилиси

восточная грузия

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251028773_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_ded9a95a0e6f4d88380de4a010597a9c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют жаркую и преимущественно ясную погоду в Грузии 1-2 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации агентства, кратковременные дожди с грозой возможны в некоторых районах Грузии 30-31 августа. В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается кратковременный дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября – жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит 33-37 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 30-31 августа местами ожидается небольшой дождь с грозой. 1-2 сентября погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября будет безоблачно. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град 30-31 августа. А 1-2 сентября погода будет ясной. Днем температура воздуха составит 32-34 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 30-31 августа также прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. 1-2 сентября погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

тбилиси

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды