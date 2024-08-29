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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Sputnik Грузия
В некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T18:50+0400
2024-08-29T18:50+0400
2024-08-29T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют жаркую и преимущественно ясную погоду в Грузии 1-2 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации агентства, кратковременные дожди с грозой возможны в некоторых районах Грузии 30-31 августа. В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается кратковременный дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября – жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит 33-37 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 30-31 августа местами ожидается небольшой дождь с грозой. 1-2 сентября погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября будет безоблачно. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град 30-31 августа. А 1-2 сентября погода будет ясной. Днем температура воздуха составит 32-34 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 30-31 августа также прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. 1-2 сентября погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
В некоторых регионах страны возможен кратковременный дождь
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют жаркую и преимущественно ясную погоду в Грузии 1-2 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации агентства, кратковременные дожди с грозой возможны в некоторых районах Грузии 30-31 августа.
В Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) местами ожидается кратковременный дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября – жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит 33-37 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 30-31 августа местами ожидается небольшой дождь с грозой. 1-2 сентября погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой 30-31 августа, а 1-2 сентября будет безоблачно. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град 30-31 августа. А 1-2 сентября погода будет ясной. Днем температура воздуха составит 32-34 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 30-31 августа также прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. 1-2 сентября погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.