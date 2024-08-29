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В Батуми появились новые микроавтобусы
В Батуми появились новые микроавтобусы
Sputnik Грузия
В рамках обновления автопарка трудоустроено 250 водителей 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сто новых микроавтобусов пополнили муниципальный автопарк черноморского курортного города Батуми и Хелвачаурского района, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе. Обновление муниципального автопарка новыми современными автобусами и микроавтобусами в Аджарии является приоритетом местного правительства. Кроме того, Батуми – первый город Грузии, где работают электроавтобусы.По словам Рижвадзе, важно, чтобы транспортная политика была эффективной, поэтому правительство постаралось сделать процесс обновления автопарка необратимым. В рамках обновления автопарка трудоустроено 250 водителей. Как заявил мэр Батуми Арчил Чиковани, новые микроавтобусы будут курсировать по 46 направлениям Хелвачаурского района, на территориях, где до этого вообще не ездил муниципальный транспорт. В Батуми новые микроавтобусы будут передвигаться по пяти новым маршрутам.Кроме того, Чиковани анонсировал, что до конца сентября автопарк Батуми пополнится 25 новыми автобусами. По его словам, количество пользователей общественным транспортом в Батуми увеличивается. В год муниципальный автотранспорт перевозит примерно 13 миллионов пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, аджария, торнике рижвадзе
грузия, новости, общество, батуми, аджария, торнике рижвадзе
В Батуми появились новые микроавтобусы
17:40 29.08.2024 (обновлено: 17:59 29.08.2024)
В рамках обновления автопарка трудоустроено 250 водителей
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сто новых микроавтобусов пополнили муниципальный автопарк черноморского курортного города Батуми и Хелвачаурского района, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.
Обновление муниципального автопарка новыми современными автобусами и микроавтобусами в Аджарии является приоритетом местного правительства. Кроме того, Батуми – первый город Грузии, где работают электроавтобусы.
"Автопарк Батуми и Хелвачаури пополнился сегодня 100 новыми микроавтобусами. Новые 100 микроавтобусов стандарта Евро-5 действительно облегчат передвижение нашим жителям. Передвижение в Батуми, Хелвачаури станет еще комфортнее и безопаснее", - заявил Рижвадзе.
По словам Рижвадзе, важно, чтобы транспортная политика была эффективной, поэтому правительство постаралось сделать процесс обновления автопарка необратимым.
В рамках обновления автопарка трудоустроено 250 водителей.
Как заявил мэр Батуми Арчил Чиковани, новые микроавтобусы будут курсировать по 46 направлениям Хелвачаурского района, на территориях, где до этого вообще не ездил муниципальный транспорт. В Батуми новые микроавтобусы будут передвигаться по пяти новым маршрутам.
Кроме того, Чиковани анонсировал, что до конца сентября автопарк Батуми пополнится 25 новыми автобусами.
По его словам, количество пользователей общественным транспортом в Батуми увеличивается. В год муниципальный автотранспорт перевозит примерно 13 миллионов пассажиров.