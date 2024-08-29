https://sputnik-georgia.ru/20240829/munitsipalnyy-avtopark-batumi-i-khelvachauri-popolnilsya-novymi-mikroavtobusami-289638258.html

В Батуми появились новые микроавтобусы

В Батуми появились новые микроавтобусы

Sputnik Грузия

В рамках обновления автопарка трудоустроено 250 водителей 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T17:40+0400

2024-08-29T17:40+0400

2024-08-29T17:59+0400

грузия

новости

общество

батуми

аджария

торнике рижвадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251149488_0:167:1597:1065_1920x0_80_0_0_952ce03333809b3e074c0abf4e2fc28b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сто новых микроавтобусов пополнили муниципальный автопарк черноморского курортного города Батуми и Хелвачаурского района, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе. Обновление муниципального автопарка новыми современными автобусами и микроавтобусами в Аджарии является приоритетом местного правительства. Кроме того, Батуми – первый город Грузии, где работают электроавтобусы.По словам Рижвадзе, важно, чтобы транспортная политика была эффективной, поэтому правительство постаралось сделать процесс обновления автопарка необратимым. В рамках обновления автопарка трудоустроено 250 водителей. Как заявил мэр Батуми Арчил Чиковани, новые микроавтобусы будут курсировать по 46 направлениям Хелвачаурского района, на территориях, где до этого вообще не ездил муниципальный транспорт. В Батуми новые микроавтобусы будут передвигаться по пяти новым маршрутам.Кроме того, Чиковани анонсировал, что до конца сентября автопарк Батуми пополнится 25 новыми автобусами. По его словам, количество пользователей общественным транспортом в Батуми увеличивается. В год муниципальный автотранспорт перевозит примерно 13 миллионов пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, батуми, аджария, торнике рижвадзе