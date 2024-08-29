https://sputnik-georgia.ru/20240829/skolko-stoit-podgotovit-rebenka-k-shkole-v-gruzii-289630352.html

Сколько стоит подготовить ребенка к школе в Грузии

Сколько стоит подготовить ребенка к школе в Грузии

Sputnik Грузия

Летние каникулы подходят к концу, подготовка к учебному процессу в Грузии в самом разгаре. 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T15:01+0400

2024-08-29T15:01+0400

2024-08-29T15:01+0400

грузия

общество

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23734/89/237348911_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_8c8f793064bce4098e9d7cb925568b6b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. До начала учебы в общеобразовательных школах Грузии осталось меньше трех недель, и родители уже вовсю закупаются канцелярскими товарами. Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2024/2025 учебном году, расскажет Sputnik Грузия. Учебный год во всех общеобразовательных учреждениях Грузии начинается 15 сентября. Если 15 сентября совпадает с выходным днем, учеба начинается в первый следующий за ним рабочий день. В текущем году учеба начнется 16 сентября, так как 15 число выпадает на воскресенье. Несмотря на большой список школьных принадлежностей, необходимых ученикам, то, во сколько это обойдется семье, очень индивидуально. Все зависит от места приобретения товара, качества и визуальных предпочтений. Здесь каждый может найти себе товары по карману. Собрать рюкзак школьнику может обойтись как в 75 лари, так и в 350. В государственных учебных заведениях страны нет единой школьной формы, поэтому гардероб школьника родители приобретают, исходя из своих материальных возможностей. Стоит отметить, что в Грузии за год выросли цены на большинство товаров и услуг, не стали исключением и цены на канцелярские товары. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 августа в размере 2,699 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости