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Сколько стоит подготовить ребенка к школе в Грузии
Сколько стоит подготовить ребенка к школе в Грузии
Sputnik Грузия
Летние каникулы подходят к концу, подготовка к учебному процессу в Грузии в самом разгаре. 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T15:01+0400
2024-08-29T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. До начала учебы в общеобразовательных школах Грузии осталось меньше трех недель, и родители уже вовсю закупаются канцелярскими товарами. Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2024/2025 учебном году, расскажет Sputnik Грузия. Учебный год во всех общеобразовательных учреждениях Грузии начинается 15 сентября. Если 15 сентября совпадает с выходным днем, учеба начинается в первый следующий за ним рабочий день. В текущем году учеба начнется 16 сентября, так как 15 число выпадает на воскресенье. Несмотря на большой список школьных принадлежностей, необходимых ученикам, то, во сколько это обойдется семье, очень индивидуально. Все зависит от места приобретения товара, качества и визуальных предпочтений. Здесь каждый может найти себе товары по карману. Собрать рюкзак школьнику может обойтись как в 75 лари, так и в 350. В государственных учебных заведениях страны нет единой школьной формы, поэтому гардероб школьника родители приобретают, исходя из своих материальных возможностей. Стоит отметить, что в Грузии за год выросли цены на большинство товаров и услуг, не стали исключением и цены на канцелярские товары. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 августа в размере 2,699 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости
грузия, общество, новости
Сколько стоит подготовить ребенка к школе в Грузии
Летние каникулы подходят к концу, подготовка к учебному процессу в Грузии в самом разгаре.
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. До начала учебы в общеобразовательных школах Грузии осталось меньше трех недель, и родители уже вовсю закупаются канцелярскими товарами.
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2024/2025 учебном году, расскажет Sputnik Грузия.
Учебный год во всех общеобразовательных учреждениях Грузии начинается 15 сентября. Если 15 сентября совпадает с выходным днем, учеба начинается в первый следующий за ним рабочий день. В текущем году учеба начнется 16 сентября, так как 15 число выпадает на воскресенье.
Несмотря на большой список школьных принадлежностей, необходимых ученикам, то, во сколько это обойдется семье, очень индивидуально. Все зависит от места приобретения товара, качества и визуальных предпочтений. Здесь каждый может найти себе товары по карману.
Собрать рюкзак школьнику может обойтись как в 75 лари, так и в 350.
Цены на основные канцелярские товары
Наименование
Стоимость
Школьный рюкзак
40 - 150 лари
Пенал
15 - 10 лари
Альбом для рисования
3 - 7 лари
Краски/Фломастеры
2 - 15 лари
Ножницы
2 - 7 лари
Набор цветной бумаги
2,5 - 5 лари
Тетрадь
2,5 - 3 лари
Карандаши цветные
1,5 - 20 лари
Линейка
0,7 - 1,2 лари
Клей
0,6 - 1,5 лари
Ручки
0,5 - 5,5 лари
Точилка
0,5 - 4 лари
Ластик
0,4 - 1 лари
Карандаш простой
0,3 - 1,5 лари
В государственных учебных заведениях страны нет единой школьной формы, поэтому гардероб школьника родители приобретают, исходя из своих материальных возможностей. Стоит отметить, что в Грузии за год выросли цены на большинство товаров и услуг, не стали исключением и цены на канцелярские товары.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 августа в размере 2,699 GEL/$1.