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Торговцев на рынках Грузии научили голосовать по новым технологиям
Торговцев на рынках Грузии научили голосовать по новым технологиям
Sputnik Грузия
Всего откроется 3 030 избирательных участков, из них на 2 262 голосование пройдет посредством электронных технологий 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T10:49+0400
2024-08-29T10:49+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сотрудники ЦИК Грузии в рамках масштабной информационной кампании показали торговцам на рынках страны, как голосовать с использованием современных технологий.Всего в рамках информационной кампании прошла 31 встреча, и в ней приняли участие около 4 тысяч граждан. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и масштабно путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок.В частности, голосовать посредством электронных технологий – аппаратов верификации и аппаратов для подсчета голосов – будут почти 90% избирателей.Всего на выборах откроется 3 030 избирательных участков, из них на 2 262 участках голосование пройдет посредством электронных технологий, а на остальных – традиционным методом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Торговцев на рынках Грузии научили голосовать по новым технологиям
10:49 29.08.2024 (обновлено: 10:58 29.08.2024)
Всего откроется 3 030 избирательных участков, из них на 2 262 голосование пройдет посредством электронных технологий
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сотрудники ЦИК Грузии в рамках масштабной информационной кампании показали торговцам на рынках страны, как голосовать с использованием современных технологий.
Всего в рамках информационной кампании прошла 31 встреча, и в ней приняли участие около 4 тысяч граждан.
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и масштабно путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок.
В частности, голосовать посредством электронных технологий – аппаратов верификации и аппаратов для подсчета голосов – будут почти 90% избирателей.
Всего на выборах откроется 3 030 избирательных участков, из них на 2 262 участках голосование пройдет посредством электронных технологий, а на остальных – традиционным методом.