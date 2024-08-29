https://sputnik-georgia.ru/20240829/torgovtsev-na-rynkakh-gruzii-nauchili-golosovat-po-novym-tekhnologiyam-289626679.html

Торговцев на рынках Грузии научили голосовать по новым технологиям

Торговцев на рынках Грузии научили голосовать по новым технологиям

Sputnik Грузия

Всего откроется 3 030 избирательных участков, из них на 2 262 голосование пройдет посредством электронных технологий 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T10:49+0400

2024-08-29T10:49+0400

2024-08-29T10:58+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сотрудники ЦИК Грузии в рамках масштабной информационной кампании показали торговцам на рынках страны, как голосовать с использованием современных технологий.Всего в рамках информационной кампании прошла 31 встреча, и в ней приняли участие около 4 тысяч граждан. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и масштабно путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок.В частности, голосовать посредством электронных технологий – аппаратов верификации и аппаратов для подсчета голосов – будут почти 90% избирателей.Всего на выборах откроется 3 030 избирательных участков, из них на 2 262 участках голосование пройдет посредством электронных технологий, а на остальных – традиционным методом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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