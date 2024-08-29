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В Грузии задержан мужчина, заставлявший свою 17-летнюю дочь выйти замуж
В Грузии задержан мужчина, заставлявший свою 17-летнюю дочь выйти замуж
Sputnik Грузия
Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T20:01+0400
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2024-08-29T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному за принуждение 17-летней дочери выйти замуж за выбранного им мужчину, говорится в сообщении на сайте ведомства. Несовершеннолетняя пыталась покинуть страну, чтобы избежать замужества. Полиция задержала отца несовершеннолетней 28 августа. Прокуратура предъявила ему обвинение в принуждении несовершенного члена семьи к замужеству, что карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. При этом прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о помещении обвиняемого под арест на время судебного разбирательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
В Грузии задержан мужчина, заставлявший свою 17-летнюю дочь выйти замуж
Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному за принуждение 17-летней дочери выйти замуж за выбранного им мужчину, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Несовершеннолетняя пыталась покинуть страну, чтобы избежать замужества.
Полиция задержала отца несовершеннолетней 28 августа. Прокуратура предъявила ему обвинение в принуждении несовершенного члена семьи к замужеству, что карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.
При этом прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о помещении обвиняемого под арест на время судебного разбирательства.