https://sputnik-georgia.ru/20240829/v-gruzii-zaderzhan-muzhchina-zastavlyavshiy-svoyu-17-letnyuyu-doch-vyyti-zamuzh-289648587.html

В Грузии задержан мужчина, заставлявший свою 17-летнюю дочь выйти замуж

В Грузии задержан мужчина, заставлявший свою 17-летнюю дочь выйти замуж

Sputnik Грузия

Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест 29.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-29T20:01+0400

2024-08-29T20:01+0400

2024-08-29T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному за принуждение 17-летней дочери выйти замуж за выбранного им мужчину, говорится в сообщении на сайте ведомства. Несовершеннолетняя пыталась покинуть страну, чтобы избежать замужества. Полиция задержала отца несовершеннолетней 28 августа. Прокуратура предъявила ему обвинение в принуждении несовершенного члена семьи к замужеству, что карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. При этом прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о помещении обвиняемого под арест на время судебного разбирательства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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