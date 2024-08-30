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Власти Грузии не предпримут шаги без согласования с Патриархией – Каладзе
Власти Грузии не предпримут шаги без согласования с Патриархией – Каладзе
Sputnik Грузия
"Грузинская мечта" выступила с инициативой о возможном провозглашении православия государственной религией 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T10:52+0400
2024-08-30T10:52+0400
2024-08-30T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Никакие шаги для возможного провозглашения православия государственной религией в Грузии не будут предприняты без согласования с Патриархией, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. То, что Патриархия Грузии рассматривает инициативу правящей партии о возможном провозглашении православия государственной религией, ранее подтвердил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни.Накануне в Патриархии Грузии прошло заседание первосвященников, где темой обсуждения заседания стало предложение правящей партии о большем усилении Конституцией Грузии роли Грузинской церкви. На почти четырехчасовой консультации вместе с высокопоставленными священнослужителями присутствовали юристы Патриархии и конституционалисты. По словам протоиерея Андриа Джагмаидзе, дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, поскольку речь идет о поправке в Конституции.Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны".Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, андрия джагмаидзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, патриархия грузии
грузия, новости, политика, андрия джагмаидзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, патриархия грузии
Власти Грузии не предпримут шаги без согласования с Патриархией – Каладзе
10:52 30.08.2024 (обновлено: 11:31 30.08.2024)
"Грузинская мечта" выступила с инициативой о возможном провозглашении православия государственной религией
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Никакие шаги для возможного провозглашения православия государственной религией в Грузии не будут предприняты без согласования с Патриархией, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
То, что Патриархия Грузии рассматривает инициативу правящей партии о возможном провозглашении православия государственной религией, ранее подтвердил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни.
"В связи с этим ведется обсуждение. Никаких шагов не будет предпринято, пока не достигнуто окончательное соглашение. Вы знаете, что Патриархия независима, и эту независимость, конечно, следует еще больше сохранять и укреплять", - заявил Каладзе.
Накануне в Патриархии Грузии прошло заседание первосвященников, где темой обсуждения заседания стало предложение правящей партии о большем усилении Конституцией Грузии роли Грузинской церкви. На почти четырехчасовой консультации вместе с высокопоставленными священнослужителями присутствовали юристы Патриархии и конституционалисты.
По словам протоиерея Андриа Джагмаидзе, дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, поскольку речь идет о поправке в Конституции.
В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны".
Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).