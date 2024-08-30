https://sputnik-georgia.ru/20240830/vlasti-gruzii-ne-predprimut-shagi-bez-soglasovaniya-s-patriarkhiey--kaladze-289655393.html

Власти Грузии не предпримут шаги без согласования с Патриархией – Каладзе

Власти Грузии не предпримут шаги без согласования с Патриархией – Каладзе

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" выступила с инициативой о возможном провозглашении православия государственной религией 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T10:52+0400

2024-08-30T10:52+0400

2024-08-30T11:31+0400

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патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Никакие шаги для возможного провозглашения православия государственной религией в Грузии не будут предприняты без согласования с Патриархией, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. То, что Патриархия Грузии рассматривает инициативу правящей партии о возможном провозглашении православия государственной религией, ранее подтвердил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни.Накануне в Патриархии Грузии прошло заседание первосвященников, где темой обсуждения заседания стало предложение правящей партии о большем усилении Конституцией Грузии роли Грузинской церкви. На почти четырехчасовой консультации вместе с высокопоставленными священнослужителями присутствовали юристы Патриархии и конституционалисты. По словам протоиерея Андриа Джагмаидзе, дискуссии по этому вопросу будут продолжаться, поскольку речь идет о поправке в Конституции.Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны".Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, андрия джагмаидзе, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, патриархия грузии