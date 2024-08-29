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Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?
Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?
Sputnik Грузия
Накануне представитель Патриархии подтвердил, что ведутся консультации с правящей партией о возможном провозглашении православия госрелигией в Грузии 29.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-29T20:58+0400
2024-08-29T20:58+0400
2024-08-29T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" ведет консультации с Патриархией о том, как роль Грузинской Православной Церкви может быть еще отражена в Конституции страны, но это ни в какой форме не касается ограничения независимости церкви, заявил депутат от правящей партии Гиви Миканадзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе подтвердил, что Патриархия рассматривает предложение, поступившее от правящей партии, о возможном провозглашении православия государственной религией. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни.Депутат еще раз подчеркнул, что эти консультации никоим образом не приведут к ограничению независимости церкви. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти консультации, если решение будет согласовано и принято, ни в какой форме не приведут к ограничению независимости церкви", – заявил Миканадзе. По его словам, в последнее время государственные институты и Православная Церковь стали объектом совершенно несправедливой и целенаправленной кампании, и именно поэтому правящая партия выступила с данной инициативой.Ранее политсовет "Грузинской мечты" уже озвучил свои планы на случай получения конституционного большинства по итогам предстоящих выборов, и, как отметил Миканадзе, именно четвертый пункт был посвящен консультациям с Патриархией. "Грузинская мечта" хочет объявить православие госрелигией – что думает Патриархия?>>В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны". Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, патриархия грузии, грузинская православная церковь, андрия джагмаидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, патриархия грузии, грузинская православная церковь, андрия джагмаидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?
Накануне представитель Патриархии подтвердил, что ведутся консультации с правящей партией о возможном провозглашении православия госрелигией в Грузии
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" ведет консультации с Патриархией о том, как роль Грузинской Православной Церкви может быть еще отражена в Конституции страны, но это ни в какой форме не касается ограничения независимости церкви, заявил депутат от правящей партии Гиви Миканадзе на брифинге.
Накануне глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе подтвердил, что Патриархия рассматривает предложение, поступившее от правящей партии, о возможном провозглашении православия государственной религией. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни.
"Консультации продолжаются, хотя разговор будет касаться только укрепления позиций Грузинской Православной Церкви в Конституции, должного и полного признания ее роли в истории Грузии, грузинского народа, нашего существования", – заявил Миканадзе.
Депутат еще раз подчеркнул, что эти консультации никоим образом не приведут к ограничению независимости церкви.
"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти консультации, если решение будет согласовано и принято, ни в какой форме не приведут к ограничению независимости церкви", – заявил Миканадзе.
По его словам, в последнее время государственные институты и Православная Церковь стали объектом совершенно несправедливой и целенаправленной кампании, и именно поэтому правящая партия выступила с данной инициативой.
Ранее политсовет "Грузинской мечты" уже озвучил свои планы на случай получения конституционного большинства по итогам предстоящих выборов, и, как отметил Миканадзе, именно четвертый пункт был посвящен консультациям с Патриархией.
В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны".
Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).