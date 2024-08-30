https://sputnik-georgia.ru/20240830/zaschitnik-sbornoy-gruzii-sazonov-pereshel-v-italyanskiy-empoli-289658367.html

Защитник сборной Грузии Сазонов перешел в итальянский "Эмполи"

Защитник сборной Грузии Сазонов перешел в итальянский "Эмполи"

Sputnik Грузия

В итальянском клубе играет еще один грузинский футболист – 20-летний защитник Саба Гогличидзе 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T16:55+0400

2024-08-30T16:55+0400

2024-08-30T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Защитник сборной Грузии Саба Сазонов продолжит карьеру в итальянском "Эмполи", фото с футболистом появилось на официальной странице футбольного клуба. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сазонов, до этого игравший в "Торино", перешел в новый клуб на правах аренды. Кроме того, "Эмполи" получит право выкупить Сазонова в следующем сезоне. Сумма трансфера не называется. В "Эмполи" играет еще один грузинский футболист – 20-летний защитник Саба Гогличидзе. Сазонов подписал контракт с итальянцами в августе 2023 года. "Торино" приобрел игрока у московского "Динамо" после его яркого выступления на чемпионате Европы среди юношей до 21 года в составе сборной Грузии. Сазонов уверенно отыграл четыре матча и забил гол Португалии. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии достигла 150 миллионов евро>>"Торино" завершил сезон 2023/2024 чемпионата Италии на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 38 матчей. Что касается нового клуба Сазонова, то "Эмполи" по итогам прошлого сезона оказался на 17-м месте с 36 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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