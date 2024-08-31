https://sputnik-georgia.ru/20240831/rabota-nad-uluchsheniem-polozheniya-shakhterov-v-gruzii-prodolzhitsya--premer-289672673.html
Работа над улучшением положения шахтеров в Грузии продолжится – премьер
Работа над улучшением положения шахтеров в Грузии продолжится – премьер
Sputnik Грузия
Работа шахтера – исключительно тяжелый труд, но и исключительно вызывающий гордость, отметил Кобахидзе 31.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-31T16:19+0400
2024-08-31T16:19+0400
2024-08-31T16:19+0400
шахтеры
шахта
грузия
ткибули
новости
общество
имерети
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412349_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_cbffdbb2cad649b89f19eda1f0128f26.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Зарплата шахтеров с 2019 года выросла на 80%, шахты же стали безопасными и работа в этом направлении будет продолжаться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, поздравляя грузинских шахтеров с профессиональным праздником. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю. В этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети). Глава грузинского правительства отметил, что шахты продолжат развиваться и этот факт положительно отразится на жителях города Ткибули. "Работа шахтера – это исключительно тяжелый труд, но и исключительно вызывающий гордость", - добавил Кобахидзе. Работа на двух шахтах по добыче марганца в Грузии парализована>>В 2019 году после серии трагедий 2018 года, когда погибли 10 человек на шахтах Ткибули в компании по управлению шахтами "Сакнахшири" произошли серьезные изменения. В частности, задействовали систему премий, повысили зарплаты, трудоустроили новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт. В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ткибули
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412349_174:0:1994:1365_1920x0_80_0_0_2508a9a4d942db55db0806504a017c0f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шахтеры, шахта, грузия, ткибули, новости, общество, имерети, ираклий кобахидзе
шахтеры, шахта, грузия, ткибули, новости, общество, имерети, ираклий кобахидзе
Работа над улучшением положения шахтеров в Грузии продолжится – премьер
Работа шахтера – исключительно тяжелый труд, но и исключительно вызывающий гордость, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Зарплата шахтеров с 2019 года выросла на 80%, шахты же стали безопасными и работа в этом направлении будет продолжаться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, поздравляя грузинских шахтеров с профессиональным праздником.
Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю. В этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети).
"Помню, в 2017-2018 гг. было много проблем, связанных с работой шахты, с охраной труда, переоборудованием шахт, зарплатой. И я рад, что после 2019 года шаг за шагом эти проблемы решаются. С тех пор оклад шахтеров вырос на 80%, шахты были переоснащены, повысилась безопасность труда. И, конечно, нужно сделать все, чтобы этот процесс продолжался", - сказал премьер.
Глава грузинского правительства отметил, что шахты продолжат развиваться и этот факт положительно отразится на жителях города Ткибули.
"Работа шахтера – это исключительно тяжелый труд, но и исключительно вызывающий гордость", - добавил Кобахидзе.
В 2019 году после серии трагедий 2018 года, когда погибли 10 человек на шахтах Ткибули в компании по управлению шахтами "Сакнахшири" произошли серьезные изменения. В частности, задействовали систему премий, повысили зарплаты, трудоустроили новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт.
В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.