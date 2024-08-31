https://sputnik-georgia.ru/20240831/rabota-nad-uluchsheniem-polozheniya-shakhterov-v-gruzii-prodolzhitsya--premer-289672673.html

Работа над улучшением положения шахтеров в Грузии продолжится – премьер

Работа над улучшением положения шахтеров в Грузии продолжится – премьер

Sputnik Грузия

Работа шахтера – исключительно тяжелый труд, но и исключительно вызывающий гордость, отметил Кобахидзе 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T16:19+0400

2024-08-31T16:19+0400

2024-08-31T16:19+0400

шахтеры

шахта

грузия

ткибули

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имерети

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Зарплата шахтеров с 2019 года выросла на 80%, шахты же стали безопасными и работа в этом направлении будет продолжаться, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, поздравляя грузинских шахтеров с профессиональным праздником. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Угольная промышленность Грузии имеет почти двухвековую историю. В этом году исполняется 175 лет истории угольной промышленности Ткибули (регион Имерети). Глава грузинского правительства отметил, что шахты продолжат развиваться и этот факт положительно отразится на жителях города Ткибули. "Работа шахтера – это исключительно тяжелый труд, но и исключительно вызывающий гордость", - добавил Кобахидзе. Работа на двух шахтах по добыче марганца в Грузии парализована>>В 2019 году после серии трагедий 2018 года, когда погибли 10 человек на шахтах Ткибули в компании по управлению шахтами "Сакнахшири" произошли серьезные изменения. В частности, задействовали систему премий, повысили зарплаты, трудоустроили новые кадры, проходит переподготовка сотрудников, перевооружение шахт. В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

шахтеры, шахта, грузия, ткибули, новости, общество, имерети, ираклий кобахидзе