https://sputnik-georgia.ru/20240821/rabota-na-dvukh-shakhtakh-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-paralizovana-289543923.html

Работа на двух шахтах по добыче марганца в Грузии парализована

Работа на двух шахтах по добыче марганца в Грузии парализована

Sputnik Грузия

В Шукрути 161-й день протестуют против деятельности компании Georgian Manganese 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T20:01+0400

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georgian manganese

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Обрушение грунта началось на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" по добыче марганца в Чиатура (Имерети), в которых более пяти месяцев не проводились укрепляющие работы из-за пикета, сообщает телекомпания "Рустави 2".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Шукрути 161-й день протестуют против деятельности компании Georgian Manganese. Участвующие в протесте шахтеры и часть местного населения заблокировали подъезды к двум шахтам и требуют от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 гг., и выплаты компенсаций. Когда в Грузии восстановится добыча марганца?>>>Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села.По его словам, если шахты не будут укрепляться ежедневно, возрастет риск обрушения тоннеля, возникнет угроза затоплений и повреждения линий электропередачи.Шахты по добыче марганца в Грузии закрыты из-за опасности оползня>> По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию.Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране.МВД Грузии начало расследование в связи с прекращением работы на руднике на западе страны>>Ранее, 31 июля, прокуратура Грузии предъявила трем протестующим обвинение по статье "Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них". Преступление предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что с марта 2024 года фигуранты дела совместно с другими лицами организовали пикетирование подземных шахт "Корохнали" и "Шукрути", принадлежащих ООО "Магароэли". А 21 июля они парализовали вход в вентиляционное помещение. В качестве меры пресечения обвиняемым избрали выплату залога. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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georgian manganese, чиатура, имерети, общество, новости, грузия, шахтеры, шахта