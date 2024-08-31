https://sputnik-georgia.ru/20240831/skandal-s-molodezhnoy-organizatsiey-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-razgorelsya-v-gruzii-289672858.html

Скандал с молодежной организацией из-за закона об "иноагентах" разгорелся в Грузии

Скандал с молодежной организацией из-за закона об "иноагентах" разгорелся в Грузии

Sputnik Грузия

О том, что "Сирцхвилиа" подала заявку в реестр, стало известно 30 августа из опубликованного в сетях видеоролика 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T18:08+0400

2024-08-31T18:08+0400

2024-08-31T18:08+0400

закон об "иноагентах"

акция против закона об иноагентах

грузия

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общество

тбилиси

саломе зурабишвили

национальное агентство публичного реестра

политика

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Молодежная организация "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), которая известна своим участием в самых резонансных акциях с 2019 года, сначала подала заявку на регистрацию в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, а потом отозвала ее из-за негатива в соцсетях. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Регистрация НПО и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, стартовала 1 августа. К 29 августу заявки подали 360 организаций, в том числе и "Сирцхвилиа", которая принимала активное участие в акциях протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", предполагающего создание реестра. Организация подала заявку на фоне рассмотрения в Конституционном суде соответствия закона Конституции Грузии. Иск с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Закон об "иноагентах" в Грузии в действии – число заявок на регистрацию растет>>О том, что "Сирцхвилиа" подала заявку в реестр, стало известно 30 августа из опубликованного в сетях видеоролика. Причиной подачи заявки организация назвала желание активно участвовать в информировании общества перед голосованием. На данный момент ролик, набравший огромное число негативных комментариев, удален. Также в организации сообщили, что пост директора покидает Георгий Мжаванадзе. "А мы продолжаем работу под новым руководством. Благодарим единомышленников за честную критику и советы", — написало "Сирхвилиа" в соцсети.Движение "Сирхвилиа" ("Стыдно") приобрело популярность в 2019 году, во время акций против произвола полиции, в ночь на 20 июня. Тогда во время противостояния пострадали 80 полицейских и 160 участников акций, двое из которых частично лишились зрения. Сотни человек были задержаны. На отказ от регистрации "Сирхвилиа" отреагировал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. "К сожалению, фашисткий буллинг победил "Сирцхвилиа". Мы ее не спасли. Они больше не регистрируются", - написал он в социальных сетях.Что подразумевает закон НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны обратиться за регистрацией в Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии максимум в понедельник, 2 сентября, а после регистрации заполнить декларацию. Речь идет о финансах за 2023 год. В случае уклонения от регистрации, организации будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Чтобы найти уклониста, нужно будет провести мониторинг, на который, по данным представителей Минюста, уйдет примерно от одного до трех месяцев. И еще один месяц понадобится на то, чтобы оштрафовать нарушителя. Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе>> Согласно закону, основанием для начала мониторинга может стать решение полномочного лица Министерства, либо поступившее в Министерство письменное обращение, содержащее надлежащую информацию о том, что конкретная организация подпадает под действие закона. Мониторинг не предусматривает проведение проверок в офисе организации или получение доступа к ее серверу и компьютерам, подчеркнул на суде председатель Национального агентства публичного реестра Давид Девидзе. Для сбора данных и установления, подпадает ли организация под действие закона, Национальное агентство публичного реестра имеет право лишь запрашивать информацию как от этой организации, так и от административных органов и других организаций, к примеру, от банков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах, грузия, новости, общество, тбилиси, саломе зурабишвили , национальное агентство публичного реестра, политика