https://sputnik-georgia.ru/20240830/inostrannye-pravitelstva-otkryto-finansiruyut-oppozitsiyu-v-gruzii-cherez-npo--kaladze-289656166.html
Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе
Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе
Sputnik Грузия
Оппозиция управляется извне, и их главная задача – использовать Грузию для реализации интересов конкретных внешних стран, сказал мэр столицы 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T16:15+0400
2024-08-30T16:15+0400
2024-08-30T16:15+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
каха каладзе
антикоррупционное бюро
сша
тбилиси
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Оппозиция в Грузии открыто финансируется иностранными правительствами через неправительственные организации, что является грубым вмешательством во внутриполитические вопросы другой страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно мониторингу Антикоррупционного бюро, партии в Грузии полностью или частично не раскрывают информацию о своем финансировании. Также избирательные кампании и деятельность оппозиционных партий могут финансироваться из зарубежных донорских организаций или других источников, которые, в свою очередь, выплачивают средства связанным с этими политическими партиями НПО. По его словам, это является прямым вмешательством во внутриполитические вопросы другой страны, и со стороны властей всегда будет соответствующее реагирование. "Современный мир должен иметь полную информацию о том, что происходит на самом деле, кто эти конкретные страны и НПО, которые напрямую сотрудничают с оппозиционными партиями, участвуют в избирательной кампании и агитации", – отметил Каладзе. Кроме того, как заявил Каладзе, все радикальные политики и партии – это одно целое. Все эти партии управляются извне, и их главная задача – использовать Грузию для реализации интересов конкретных внешних стран, сказал мэр столицы.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии - Боррель>>После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. "Нацдвижение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". Резонансный закон В правящей партии Грузии уже давно утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста. Против т. н. закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. "Грузинская мечта" заявила о вмешательстве иностранной силы в предвыборные процессы>>В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, антикоррупционное бюро, сша, тбилиси, саломе зурабишвили
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, антикоррупционное бюро, сша, тбилиси, саломе зурабишвили
Иностранные правительства открыто финансируют оппозицию в Грузии через НПО – Каладзе
Оппозиция управляется извне, и их главная задача – использовать Грузию для реализации интересов конкретных внешних стран, сказал мэр столицы
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Оппозиция в Грузии открыто финансируется иностранными правительствами через неправительственные организации, что является грубым вмешательством во внутриполитические вопросы другой страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Согласно мониторингу Антикоррупционного бюро, партии в Грузии полностью или частично не раскрывают информацию о своем финансировании. Также избирательные кампании и деятельность оппозиционных партий могут финансироваться из зарубежных донорских организаций или других источников, которые, в свою очередь, выплачивают средства связанным с этими политическими партиями НПО.
"Мы можем прямо сказать, что нет никакой грани между НПО и конкретными политическими партиями. Все красные линии пересечены. Жаль, что оппозиция уже открыто финансируется иностранными правительствами. Это делается через НПО", – заявил Каладзе.
По его словам, это является прямым вмешательством во внутриполитические вопросы другой страны, и со стороны властей всегда будет соответствующее реагирование.
"Современный мир должен иметь полную информацию о том, что происходит на самом деле, кто эти конкретные страны и НПО, которые напрямую сотрудничают с оппозиционными партиями, участвуют в избирательной кампании и агитации", – отметил Каладзе.
Кроме того, как заявил Каладзе, все радикальные политики и партии – это одно целое.
"Они могут быть разделены и предстать перед общественностью в виде разных группировок, но все знают, кто что из себя представляет, у кого какое прошлое, чем они занимались. У всех у них – один хозяин", – отметил Каладзе.
Все эти партии управляются извне, и их главная задача – использовать Грузию для реализации интересов конкретных внешних стран, сказал мэр столицы.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшие оппозиционные партии и их соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. "Нацдвижение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны".
В правящей партии Грузии уже давно утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста.
Против т. н. закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.