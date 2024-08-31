https://sputnik-georgia.ru/20240831/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii--novye-dannye-289651783.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

За семь месяцев 2024 года в Грузии было выработано электроэнергии почти на 3% больше, чем в январе-июле 2023 года 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T10:52+0400

2024-08-31T10:52+0400

2024-08-31T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,4% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8,3 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За семь месяцев 2024 года в Грузии было выработано 8,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – почти на 3% больше, чем в январе-июле 2023 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 13,6% по сравнению с семью месяцами 2023 года и составил 985,06 миллиона киловатт-часов. В основном электроэнергию поставили в Турцию, на которую пришлось 81,9% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 807,48 миллиона киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (39,54 миллиона киловатт-часов), Армению (137,43 миллиона киловатт-часов), Россию – 0,61 миллион киловатт-часов. Кроме того, в январе-июле 2024 года Грузия импортировала 89,9% электроэнергии из России – 417,63 миллиона киловатт-часов. Остальные 10,1% пришлись на Азербайджан, откуда завезли 46,99 миллиона киловатт-часов. На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии >>Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом, а выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, энергетика грузии