https://sputnik-georgia.ru/20240901/chleny-tsik-gruzii-podpisali-kodeks-etiki-k-parlamentskim-vyboram-289679118.html

Члены ЦИК Грузии подписали Кодекс этики к парламентским выборам

Члены ЦИК Грузии подписали Кодекс этики к парламентским выборам

Sputnik Грузия

В Кодекс были внесены изменения, предусматривающие повышение стандартов защиты беспристрастности и политической нейтральности 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T13:20+0400

2024-09-01T13:20+0400

2024-09-01T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии подписали Кодекс этики к предстоящим парламентским выборам 26 октября, сообщили в пресс-службе комиссии. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Согласно Кодексу, члены комиссии при выполнении своих функций будут действовать в соответствии с изложенными в нем принципами, что означает уважение закона, защиту политического нейтралитета, проведение своей деятельности добросовестно, независимо, беспристрастно, объективно и прозрачно, а также высокий уровень профессионализма и коллегиальности. Как отметили в ЦИК, высокий стандарт защиты принципа политической нейтральности, описанный в Кодексе этики, обеспечит дальнейшее повышение и укрепление доверия общества к избирательной администрации и избирательному процессу в целом. В этом году подписание пройдет в несколько этапов: вначале кодекс подписали члены ЦИК, а члены окружных и участковых избирательных комиссий подпишут указанный документ после его полного оформления. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024