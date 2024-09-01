https://sputnik-georgia.ru/20240901/paralimpiyskoe-nedorazumenie-v-parizhe---pochemu-atletu-iz-gruzii-annulirovali-pobedu-289683927.html

Паралимпийское недоразумение в Париже – как у атлета из Грузии чуть не забрали победу

Паралимпийское недоразумение в Париже – как у атлета из Грузии чуть не забрали победу

Sputnik Грузия

Очхикидзе – второй в истории грузинского параспорта спортсмен, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Результат выступления грузинского параатлета Гиги Очхикидзе, завоевавшего золотую медаль Паралимпийских игр в Париже с мировым рекордом, был аннулирован организаторами и восстановлен лишь после вмешательства грузинской делегации. После объявления победителем грузинского параспортсмена, делегации Марокко и Ирана опротестовали результаты. После просмотра видеоповтора судьи пришли к выводу, что Очхикидзе нарушил правила, и аннулировали его результат. На официальной странице Игр ненадолго были внесены изменения – чемпионом объявлен марокканец, вице-чемпионом – иранец, а бронзовым призером – польский параатлет. После обжалования решения грузинской делегацией, организаторы в очередной раз аннулировали свое решение и пришли к выводу, что что Очхикидзе все-таки выиграл без нарушений и установил мировой рекорд в толкании ядра. Грузинский параатлет установил рекорд на Играх в Париже и выиграл золотую медаль >>Грузинский параатлет толкнул ядро на 9,66 метра и принес паралимпийской сборной Грузии первую медаль высшей пробы на турнире. До сегодняшнего дня у сборной Грузии была одна медаль – Анна Джапаридзе завоевала бронзу в паратхэквондо. Гига Очхикидзе – второй в истории грузинского параспорта спортсмен, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх. Первым паралимпийским чемпионом стал парадзюдоист Звиад Гогочури на Играх в Рио в 2016 году. Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта. От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры