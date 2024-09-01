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Парламент Грузии 10-го созыва соберется на свою последнюю сессию
Парламент Грузии 10-го созыва соберется на свою последнюю сессию
Sputnik Грузия
Главной интригой осенней сессии станет вопрос прекращения бойкота оппозиционных партий 01.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Парламент Грузии десятого созыва соберется во вторник, 3 сентября, на свою последнюю сессию, которая продлится до конца сентября. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Уже 26 октября в Грузии пройдут очередные парламентские выборы, на которых избиратели в Грузии и за ее пределами выберут депутатов нового, одиннадцатого созыва. Из-за выборов заседания парламента продлятся всего до 26 сентября, как это предусмотрено регламентом. Окончательная повестка дня последнего месяца работы депутатов десятого созыва будет известна на заседании бюро. Главной интригой осенней сессии станет вопрос прекращения бойкота большей частью оппозиционных партий, которые после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в мае игнорировали работу парламента. Главные проекты весенней сессии Пакет исходящих законопроектов из нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" был приняты депутатами на весенней сессии в первом чтении. Теперь парламент Грузии рассмотрит законопроект постатейно во втором чтении. Само рассмотрение проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" было отложено на неопределенный срок из-за бойкота, объявленного большинством оппозиционных партий. Вторым важным законом станет проект закона "Об амнистии", который также будет рассмотрен постатейно во втором чтении. Тюремный антирекорд в Грузии: число заключенных приблизилось к показателю 2014 года>>По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Помимо освобождения, амнистия предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. После принятия проекта около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, парламент грузии
политика, новости, грузия, парламент грузии
Парламент Грузии 10-го созыва соберется на свою последнюю сессию
Главной интригой осенней сессии станет вопрос прекращения бойкота оппозиционных партий
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Парламент Грузии десятого созыва соберется во вторник, 3 сентября, на свою последнюю сессию, которая продлится до конца сентября.
Уже 26 октября в Грузии пройдут очередные парламентские выборы, на которых избиратели в Грузии и за ее пределами выберут депутатов нового, одиннадцатого созыва. Из-за выборов заседания парламента продлятся всего до 26 сентября, как это предусмотрено регламентом.
За этот период парламенту предстоит принять ряд уже инициированных законопроектов, в том числе об ужесточении санкций за вырубку леса, закон об амнистии заключенных и пакет законов о запрете ЛГБТ* пропаганды.
Окончательная повестка дня последнего месяца работы депутатов десятого созыва будет известна на заседании бюро.
Главной интригой осенней сессии станет вопрос прекращения бойкота большей частью оппозиционных партий, которые после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в мае игнорировали работу парламента.
Главные проекты весенней сессии
Пакет исходящих законопроектов из нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" был приняты депутатами на весенней сессии в первом чтении.
Согласно проектам , запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Теперь парламент Грузии рассмотрит законопроект постатейно во втором чтении.
Само рассмотрение проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" было отложено на неопределенный срок из-за бойкота, объявленного большинством оппозиционных партий.
Вторым важным законом станет проект закона "Об амнистии", который также будет рассмотрен постатейно во втором чтении.
По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий.
Помимо освобождения, амнистия предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д.
После принятия проекта около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.
* Экстремистская организация, запрещенная в России