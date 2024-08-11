https://sputnik-georgia.ru/20240811/tyuremnyy-antirekord-v-gruzii-chislo-zaklyuchennykh-priblizilos-k-pokazatelyu-2014-goda-289400629.html

Тюремный антирекорд в Грузии: число заключенных приблизилось к показателю 2014 года

Тюремный антирекорд в Грузии: число заключенных приблизилось к показателю 2014 года

Sputnik Грузия

Все 14 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля, заполнены на 84,1% 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T09:01+0400

2024-08-11T09:01+0400

2024-08-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Число заключенных в Грузии побило очередной антирекорд и приблизилось к показателю 2014 года – на 1 июля 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 367 человек, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Впервые число заключенных больше 10 тысяч было зафиксировано в апреле 2024 года. Общее число заключенных в Грузии на 1 июля составляло 0,28% от общего населения страны. При этом около 4,1 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Все 14 тюрем, существующих в Грузии на 1 июля, были заполнены на 84,1%. Из общего числа заключенных только 18,4% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Зурабишвили все-таки собиралась помиловать Саакашвили – вице-спикер парламента Грузии>>Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 52 несовершеннолетних и 65 человек старше 70 лет. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 июля в Грузии насчитывалось около 1,9 тысячи, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 19 несовершеннолетних и 24 человека старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 191 осужденный. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 июля 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 994 гражданина 56 иностранных государств, что составляет 9,6% от общего числа осужденных. При этом 673 человека уже осуждены за различные преступления. Треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть около 25 тысяч осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают более 1,1 тысячи женщин и 144 несовершеннолетних. Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержанным предъявлены обвинения>>При этом на условном сроке находятся 503 иностранца из 37 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, грузия, новости, общество, сакстат