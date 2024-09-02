https://sputnik-georgia.ru/20240902/antirekord-gruzinskikh-tyurem-pobit-chislo-zaklyuchennykh-prevysilo-pokazateli-2014-goda-289675597.html

Антирекорд грузинских тюрем побит: число заключенных превысило показатели 2014 года

Антирекорд грузинских тюрем побит: число заключенных превысило показатели 2014 года

Sputnik Грузия

Впервые число заключенных больше 10 тысяч было зафиксировано в апреле 2024 года 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T10:52+0400

2024-09-02T10:52+0400

2024-09-02T10:52+0400

новости

общество

грузия

сакстат

тюрьма

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007514_0:0:3597:2023_1920x0_80_0_0_c621544b0f0523600fc8036fc4109afd.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Число заключенных в Грузии побило антирекорд и превысило показатель 2014 года – на 1 августа 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Впервые количество заключенных больше 10 тысяч было зафиксировано в апреле 2024 года. В 2011 году в местах заключения находились 24 114 человек, но после объявления амнистии в 2012 году число заключенных сократилось до 9 093 человек и после пика в 10 372 человека в 2014 году не превышало отметки в 9,8 тысячи в последующие годы. Общее число заключенных в Грузии на 1 августа составляло 0,28% от общего населения страны. При этом около 3,1 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Заключенные - статистика Все 14 тюрем, существующих в Грузии на 1 августа, были заполнены на 84,5%. Из общего числа заключенных только 17% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 52 несовершеннолетних и 64 человека старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 212 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 августа 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 1 016 гражданина 56 иностранных государств, что составляет 9,8% от общего числа осужденных. При этом 313 человек ждут своего приговора, остальные уже приговорены к различным тюремным срокам. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит два несовершеннолетних иностранца и 95 женщин. Гражданин Турции объявлен в розыск из-за обвинения в стрельбе в Батуми>>Треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть около 25,1 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают более 1,2 тысячи женщин и 146 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 505 иностранцев из 37 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, грузия, сакстат, тюрьма