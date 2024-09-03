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Грузия в числе лидеров в мире по размеру премий для паралимпийцев-чемпионов
Грузия в числе лидеров в мире по размеру премий для паралимпийцев-чемпионов
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От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузия занимает второе место по размеру премий для паралимпийских чемпионов среди стран-участниц Паралимпиады в Париже – около 370 тысяч долларов (1 млн лари) за золотую медаль, сообщила телекомпания "Рустави 2". Телекомпания опирается на данные американского телеканала CNBC, где приводится информация о размерах премий Олимпийских комитетов разных стран. Грузию опережает лишь Сингапур, который передаст обладателю золотой медали 380 тысяч долларов. Грузинский параатлет установил рекорд на Играх в Париже и выиграл золотую медаль >>Третье место занимает Израиль с 273 тысячами долларов. Далее следуют Малайзия и Гонконг – 230 и 192 тысячи долларов соответственно. Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта. От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, паралимпийские игры
Грузия в числе лидеров в мире по размеру премий для паралимпийцев-чемпионов
10:52 03.09.2024 (обновлено: 11:16 03.09.2024)
От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузия занимает второе место по размеру премий для паралимпийских чемпионов среди стран-участниц Паралимпиады в Париже – около 370 тысяч долларов (1 млн лари) за золотую медаль, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Телекомпания опирается на данные американского телеканала CNBC, где приводится информация о размерах премий Олимпийских комитетов разных стран.
Грузию опережает лишь Сингапур, который передаст обладателю золотой медали 380 тысяч долларов.
Третье место занимает Израиль с 273 тысячами долларов. Далее следуют Малайзия и Гонконг – 230 и 192 тысячи долларов соответственно.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.