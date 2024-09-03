https://sputnik-georgia.ru/20240903/lgbt-propaganda-mozhet-steret-gruzinskuyu-identichnost--mdinaradze-289710426.html

ЛГБТ*-пропаганда может стереть грузинскую идентичность – Мдинарадзе

ЛГБТ*-пропаганда может стереть грузинскую идентичность – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Власти позаботятся о том, чтобы жизнь в Грузии не была похожа на церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже, заявил Мдинарадзе 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T22:15+0400

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2024-09-03T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. ЛГБТ*-пропаганда может стереть грузинскую идентичность за 2-3 поколения, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" в конце августа перечислила планы на случай получения конституционного большинства (3/4 мест) в парламенте по итогам предстоящих выборов, среди которых – принятие инициированного в парламенте конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Распространение псевдолиберальной идеологии в мире и Грузии постепенно принимает все более страшный вид, считают в партии. ЛГБТ*-пропаганда может разрушить то, что не смог разрушить в этой стране ни один завоеватель, отметил депутат.По его словам, тем, кто считает эту тему "высосанной из пальца", следует вспомнить церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже."Если кто-то сомневается, что сегодня это представляет собой вызов, пусть хорошо перемотает открытие Олимпиады. Мы позаботимся о том, чтобы жизнь в этой стране не была похожа на открытие Олимпиады", – заявил Мдинарадзе. Как ранее заявили в правящей партии, церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже, которая содержала крайне грубые, возмутительные элементы кощунства, оскорбления религиозных чувств христиан и пропаганды ЛГБТ*, еще раз напомнила о масштабах опасности, которая связана с распространением псевдолиберальной идеологии.Власти и Патриархия достигли соглашения – в Конституции Грузии появится новая запись>>Права каждого гражданина должны быть защищены всеми органами власти, но когда речь идет о пропаганде, имеющей конкретные цели, то с ней нужно бороться "всеми имеющимися легитимными средствами". Парламент Грузии 27 июня в первом чтении принял проект нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие из него законопроекты. Приняв весь пакет 78 голосами "за". Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, лгбт