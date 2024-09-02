https://sputnik-georgia.ru/20240902/vlasti-i-patriarkhiya-dostigli-soglasheniya--v-konstitutsii-gruzii-poyavitsya-novaya-zapis-289688746.html

Власти и Патриархия достигли соглашения – в Конституции Грузии появится новая запись

Власти и Патриархия достигли соглашения – в Конституции Грузии появится новая запись

Sputnik Грузия

Речь идет о внесении изменений в 8-й статью Конституции, где упоминаются отношения между государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной... 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T14:14+0400

2024-09-02T14:14+0400

2024-09-02T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Закрепление в Конституции миссии православия как опоры самобытности грузинского государства еще больше подчеркнет важность Грузинской православной церкви, заявил протопресвитер Георгий Звиададзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Инициативу, направленную на дальнейшее укрепление конституционного статуса ГПЦ, впервые озвучил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. На встрече с избирателями в Гурии 31 августа он заявил, что в Конституции Грузии четко будет отражена миссия православия как опоры идентичности грузинского государства. Также будет подчеркнута особая роль ГПЦ как в истории Грузии, так и в современности страны. Инициативу члены Священного Синода поддержали на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и лидерами правящей команды. Также была подчеркнута важность заявления премьера и исполнительного секретаря правящей партии Мамуки Мдинарадзе о том, что единственная цель власти — оказать поддержку Церкви. "Мы считаем, что это была очень продуктивная и деловая встреча", - добавил Звиададзе. Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?>>По информации Звиададзе, речь идет о 8-й статье Конституции, которая касается отношений между государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью. В ней, в частности, говорится следующее:Предложение заключалось в том, чтобы в первом подпункте появилась следующая запись: "Православное христианство является опорой идентичности грузинского государства". А во втором подпункте – добавить лишь одно слово "современность" и сформулировать следующим образом: "Государство наряду со свободой убеждений и вероисповедания признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории и современности Грузии и ее независимость от государства". Согласно нынешней редакции, речь идет о том факте, что Православная Церковь сыграла важную роль в истории Грузии, однако, по словам премьера, правящая команда считает, что реальность, которая существует в стране, должна быть четко отражена в Конституции страны. Известно, что изначально правящая команда предложила Патриархии Грузии инициативу о возможном провозглашении православия государственной религией. Информацию ранее подтвердил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни. Власти Грузии не предпримут шаги без согласования с Патриархией – Каладзе>>Однако инициатива оказалась неприемлемой для Грузинской православной церкви. Как разъяснил Звиададзе, Церковь считает, что правовая модель отношений с государством, которая существует сегодня в виде Конституционного соглашение с Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью, является уникальной. Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, гурия, тбилиси, георгий звиададзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, священный синод