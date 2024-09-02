https://sputnik-georgia.ru/20240902/vlasti-i-patriarkhiya-dostigli-soglasheniya--v-konstitutsii-gruzii-poyavitsya-novaya-zapis-289688746.html
Власти и Патриархия достигли соглашения – в Конституции Грузии появится новая запись
Власти и Патриархия достигли соглашения – в Конституции Грузии появится новая запись
Sputnik Грузия
Речь идет о внесении изменений в 8-й статью Конституции, где упоминаются отношения между государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной... 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T14:14+0400
2024-09-02T14:14+0400
2024-09-02T14:24+0400
грузия
новости
политика
гурия
тбилиси
георгий звиададзе
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
грузинская православная церковь
священный синод
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e8d3070d740328d01c04db8d435b544f.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Закрепление в Конституции миссии православия как опоры самобытности грузинского государства еще больше подчеркнет важность Грузинской православной церкви, заявил протопресвитер Георгий Звиададзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Инициативу, направленную на дальнейшее укрепление конституционного статуса ГПЦ, впервые озвучил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. На встрече с избирателями в Гурии 31 августа он заявил, что в Конституции Грузии четко будет отражена миссия православия как опоры идентичности грузинского государства. Также будет подчеркнута особая роль ГПЦ как в истории Грузии, так и в современности страны. Инициативу члены Священного Синода поддержали на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и лидерами правящей команды. Также была подчеркнута важность заявления премьера и исполнительного секретаря правящей партии Мамуки Мдинарадзе о том, что единственная цель власти — оказать поддержку Церкви. "Мы считаем, что это была очень продуктивная и деловая встреча", - добавил Звиададзе. Инициатива "Мечты": ограничение независимости Церкви или усиление ее роли в Грузии?>>По информации Звиададзе, речь идет о 8-й статье Конституции, которая касается отношений между государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью. В ней, в частности, говорится следующее:Предложение заключалось в том, чтобы в первом подпункте появилась следующая запись: "Православное христианство является опорой идентичности грузинского государства". А во втором подпункте – добавить лишь одно слово "современность" и сформулировать следующим образом: "Государство наряду со свободой убеждений и вероисповедания признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории и современности Грузии и ее независимость от государства". Согласно нынешней редакции, речь идет о том факте, что Православная Церковь сыграла важную роль в истории Грузии, однако, по словам премьера, правящая команда считает, что реальность, которая существует в стране, должна быть четко отражена в Конституции страны. Известно, что изначально правящая команда предложила Патриархии Грузии инициативу о возможном провозглашении православия государственной религией. Информацию ранее подтвердил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни. Власти Грузии не предпримут шаги без согласования с Патриархией – Каладзе>>Однако инициатива оказалась неприемлемой для Грузинской православной церкви. Как разъяснил Звиададзе, Церковь считает, что правовая модель отношений с государством, которая существует сегодня в виде Конституционного соглашение с Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью, является уникальной. Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_2feb2a7fd09d2a2eaadde52ac59aa0e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, гурия, тбилиси, георгий звиададзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, священный синод
грузия, новости, политика, гурия, тбилиси, георгий звиададзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, священный синод
Власти и Патриархия достигли соглашения – в Конституции Грузии появится новая запись
14:14 02.09.2024 (обновлено: 14:24 02.09.2024)
Речь идет о внесении изменений в 8-й статью Конституции, где упоминаются отношения между государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Закрепление в Конституции миссии православия как опоры самобытности грузинского государства еще больше подчеркнет важность Грузинской православной церкви, заявил протопресвитер Георгий Звиададзе.
Инициативу, направленную на дальнейшее укрепление конституционного статуса ГПЦ, впервые озвучил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. На встрече с избирателями в Гурии 31 августа он заявил, что в Конституции Грузии четко будет отражена миссия православия как опоры идентичности грузинского государства. Также будет подчеркнута особая роль ГПЦ как в истории Грузии, так и в современности страны.
Инициативу члены Священного Синода поддержали на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и лидерами правящей команды.
"Подавляющим большинством было однозначно поддержано, что наличие такой записи в Конституции еще больше подчеркнет важность Грузинской православной церкви. На этой встрече было еще раз продемонстрировано, что отношения между церковью и государством основаны на принципе взаимного уважения", - заявил Звиададзе.
Также была подчеркнута важность заявления премьера и исполнительного секретаря правящей партии Мамуки Мдинарадзе о том, что единственная цель власти — оказать поддержку Церкви.
"Мы считаем, что это была очень продуктивная и деловая встреча", - добавил
Звиададзе.
По информации Звиададзе, речь идет о 8-й статье Конституции, которая касается отношений между государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью. В ней, в частности, говорится
следующее:
Государство, наряду со свободой убеждений и вероисповедания, признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории Грузии и ее независимость от государства. Отношения Грузинского государства и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви определяются конституционным соглашением, которое в полной мере должно соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права в области прав и свобод человека.
Предложение заключалось в том, чтобы в первом подпункте появилась следующая запись: "Православное христианство является опорой идентичности грузинского государства".
А во втором подпункте – добавить лишь одно слово "современность" и сформулировать следующим образом: "Государство наряду со свободой убеждений и вероисповедания признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории и современности Грузии и ее независимость от государства".
Согласно нынешней редакции, речь идет о том факте, что Православная Церковь сыграла важную роль в истории Грузии, однако, по словам премьера, правящая команда считает, что реальность, которая существует в стране, должна быть четко отражена в Конституции страны.
"Не только в истории, но и в нашем настоящем, в современности, Православная Церковь играет важную роль и является опорой нашей самобытности. Эта важная поправка будет внесена в Конституцию Грузии", - заявил Кобахидзе журналистам.
Известно, что изначально правящая команда предложила Патриархии Грузии инициативу о возможном провозглашении православия государственной религией. Информацию ранее подтвердил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе. Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни.
Однако инициатива оказалась неприемлемой для Грузинской православной церкви. Как разъяснил Звиададзе, Церковь считает, что правовая модель отношений с государством, которая существует сегодня в виде Конституционного соглашение с Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церковью, является уникальной.
В настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, принятым при президенте Эдуарде Шеварднадзе, в котором говорится, что "государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны".
Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%).