https://sputnik-georgia.ru/20240903/papuashvili-partii-trebuyut-mandata-ot-grazhdan-gruzii-i-dazhe-ne-prisutstvuyut-na-zasedanii-289705156.html

Папуашвили: партии требуют мандата от граждан Грузии и даже не присутствуют на заседании

Папуашвили: партии требуют мандата от граждан Грузии и даже не присутствуют на заседании

Sputnik Грузия

Вероятно, коллеги находятся на какой-то конференции вместе с иностранцами, откуда с трибун они осуждают Грузию и грузинский народ, заявил Папуашвили 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T14:32+0400

2024-09-03T14:32+0400

2024-09-03T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Представители оппозиционных партий, которые требуют мандата от граждан Грузии, объявили бойкот работе законодательного органа и даже не присутствуют на заседании парламента, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии десятого созыва собрался во вторник, 3 сентября, на свою последнюю сессию, которая продлится до конца сентября. Уже 26 октября в Грузии пройдут очередные парламентские выборы, на которых избиратели в Грузии и за ее пределами выберут депутатов нового, одиннадцатого созыва. Из-за выборов заседания парламента продлятся всего до 26 сентября, как это предусмотрено регламентом. По его словам, поступило несколько писем по поводу бойкота – на заседании не присутствовали депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", представители политических групп "За национальное и демократическое государство", "Еврооптимисты", "Свобода", "Лело", "Граждане", "Группа реформ". Из оппозиционных партий на заседании присутствовали депутаты от партии "Гирчи" и "За Грузию". Также в зале были представлены депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" и "Силы народа", которая входит в состав парламентского большинства. Скорее всего, коллеги находятся на какой-то конференции вместе с иностранцами, что также показательно, отметил глава парламента. Представители оппозиционных партий уже второй день присутствуют на 8-й Тбилисской международной конференции под названием "Переломный год", организованной Институтом Маккейна, Институтом Джорджа Буша и Центром исследований экономической политики. На панельной дискуссии, посвященной ситуации в регионе, угрозам и внутренней политике, прозвучали критические заявление в адрес нынешних властей Грузии, в том числе от депутатов Европарламента. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, "сила народа", парламент грузии, осенняя сессия парламента, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024