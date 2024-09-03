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https://sputnik-georgia.ru/20240903/parlament-gruzii-vozobnovlyaet-rabotu--plany-na-pervuyu-nedelyu-osenney-sessii-289692700.html
Парламент Грузии возобновляет работу – планы на первую неделю осенней сессии
Парламент Грузии возобновляет работу – планы на первую неделю осенней сессии
Sputnik Грузия
Осенняя сессия парламента десятого созыва пройдет в сжатые сроки из-за предстоящих парламентских выборов 26 октября, заявил Шалва Папуашвили 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Первая неделя осенней сессии парламента 10-го созыва, которая откроется 3 сентября, будет посвящена постатейному обсуждению во втором чтении законов "Об амнистии" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро в понедельник. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Парламент Грузии десятого созыва соберется во вторник, 3 сентября, на свою последнюю сессию, которая продлится до конца сентября. Уже 26 октября в Грузии пройдут очередные парламентские выборы, на которых избиратели в Грузии и за ее пределами выберут депутатов нового, одиннадцатого созыва. Из-за выборов заседания парламента продлятся всего до 26 сентября, как это предусмотрено регламентом. Законодатели также примут решение по кандидатуре Николоза Марсагишвили, представленного для избрания на должность судьи Верховного суда. Парламент Грузии в первом чтении 19 июня принял проект закона "Об амнистии", который предусматривает как сокращение сроков наказания, так и полное освобождение части заключенных. Амнистия, согласно инициированному правящей партией "Грузинская мечта" законопроекту, коснется осужденных по 66 статьям УК Грузии. Среди них не будет убийц, наркоторговцев, коррупционеров, насильников, "воров в законе" и совершивших другие тяжкие преступления. Гуманный акт или предвыборный ход – зачем в Грузии планируют освободить сотни заключенных?&gt;&gt;Что касается закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", то парламент Грузии принял его в первом чтении 27 июня. Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, парламент грузии, осенняя сессия парламента, шалва папуашвили
грузия, политика, новости, тбилиси, парламент грузии, осенняя сессия парламента, шалва папуашвили

Парламент Грузии возобновляет работу – планы на первую неделю осенней сессии

09:01 03.09.2024
© Courtesy of Parliament of GeorgiaЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Осенняя сессия парламента десятого созыва пройдет в сжатые сроки из-за предстоящих парламентских выборов 26 октября, заявил Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Первая неделя осенней сессии парламента 10-го созыва, которая откроется 3 сентября, будет посвящена постатейному обсуждению во втором чтении законов "Об амнистии" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро в понедельник.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Парламент Грузии десятого созыва соберется во вторник, 3 сентября, на свою последнюю сессию, которая продлится до конца сентября. Уже 26 октября в Грузии пройдут очередные парламентские выборы, на которых избиратели в Грузии и за ее пределами выберут депутатов нового, одиннадцатого созыва. Из-за выборов заседания парламента продлятся всего до 26 сентября, как это предусмотрено регламентом.
"26 октября состоятся парламентские выборы, у нас будет более сжатая сессия, на которой мы обсудим только основные вопросы, чтобы все коллеги, которые включены в предвыборные процессы, имели возможность более активной коммуникации с гражданами", – заявил Папуашвили.
Законодатели также примут решение по кандидатуре Николоза Марсагишвили, представленного для избрания на должность судьи Верховного суда.
Парламент Грузии в первом чтении 19 июня принял проект закона "Об амнистии", который предусматривает как сокращение сроков наказания, так и полное освобождение части заключенных.
Амнистия, согласно инициированному правящей партией "Грузинская мечта" законопроекту, коснется осужденных по 66 статьям УК Грузии. Среди них не будет убийц, наркоторговцев, коррупционеров, насильников, "воров в законе" и совершивших другие тяжкие преступления.
Гуманный акт или предвыборный ход – зачем в Грузии планируют освободить сотни заключенных?>>
Что касается закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", то парламент Грузии принял его в первом чтении 27 июня.
Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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