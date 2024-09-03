https://sputnik-georgia.ru/20240903/v-gruzii-mogut-vvesti-obyazatelnoe-strakhovanie-otvetstvennosti-avtovladeltsev-289704796.html

В Грузии могут ввести обязательное страхование ответственности автовладельцев

В Грузии могут ввести обязательное страхование ответственности автовладельцев

Sputnik Грузия

В период с 1 января по 30 июня 2024 года в Грузии произошла 2 961 авария с тяжкими последствиями 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T16:34+0400

2024-09-03T16:34+0400

2024-09-03T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Правительство Грузии собирается инициировать законопроект, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев, говорится в документе, представленном парламенту. В документе отмечено, что ДТП часто приводят к серьезным травмам, прекращению активной работы и большим расходам как для пострадавших, так и членов их семей, большим расходам для виновников ДТП. Кроме того, это проблема для работодателей и системы здравоохранения. Исходя из исследований и опыта других стран, правительство посчитало необходимым введение гражданской ответственности автовладельцев путем внедрения обязательной системы страхования. По инициативе правительства, пострадавшие в ДТП в рамках новой программы получат определенную государством компенсацию даже в том случае, если виновника аварии нельзя установить. Аварии унесли жизни 189 человек в Грузии с начала года>>По мнению правительства, система обязательного страхования будет способствовать развитию страхового сектора экономики, укрепит социально-экономическую стабильность и цивилизованно решит все споры, связанные с авариями в Грузии. По данным МВД Грузии, в период с 1 января по 30 июня 2024 года в стране произошла 2 961 авария с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 189 человек и пострадали 3 356.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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