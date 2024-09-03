https://sputnik-georgia.ru/20240903/vliyanie-izvne-v-gruzii-usilitsya-pered-vyborami---deputat-289708749.html

Влияние извне в Грузии усилится перед выборами - депутат

Влияние извне в Грузии усилится перед выборами - депутат

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" не позволит кому-то принимать решения вместо грузинского народа и избранной им власти, отметил Мамука Мдинарадзе 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T18:07+0400

2024-09-03T18:07+0400

2024-09-03T18:29+0400

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закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Влияние извне усилится в Грузии перед выборами, и "представители партии войны" попытаются повлиять на избирательный процесс, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе журналистам. Директор Президентского института им. Джорджа Буша Дэвид Крамер заявил, что основатель "Грузинской мечты" ведет страну в неправильном направлении и делает антиамериканские заявления, за что заслуживает санкций. Крамер подчеркнул, что США оказали Грузии помощь в 6,5 млрд долларов.Оппоненты власти со своей стороны, агентура, постараются эффективно использовать спасательный круг, который будет брошен извне, отметил он.В июле на мероприятии, посвященном началу предвыборной кампании и открытию нового центрального офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси, Бидзина Иванишвили заявил, что "глобальная партия войны имеет значительное влияние на европейскую и американскую бюрократию, что создает в грузинском обществе впечатление, что Грузия находится в конфликте с США и Евросоюзом".По словам Мдинарадзе, правящая партия не позволит принимать кому-то решения вместо грузинского народа и избранной им власти. Как считает депутат, грузинское общество само рассудит насколько адекватно заявление Крамера. "Заявление Крамера из серии, что Михаил Саакашвили является маяком демократии и что Бидзина Иванишвили должен быть наказан. Насколько все это серьезно и адекватно, общество все хорошо рассудит", - заявил Мдинарадзе. Как ранее заявили в правящей партии, западные политики и бюрократы, которые недовольны демократией "Грузинской мечты", называют "маяком демократии" поддерживающих их представителей оппозиции и НПО, финансируют и поощряют их радикальные действия.Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.США готовят в Грузии "цветную революцию" – СВР России>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решенияПарламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, вашингтон, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, сша, бухарест, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах