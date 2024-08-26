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США готовят в Грузии "цветную революцию" – СВР России

США готовят в Грузии "цветную революцию" – СВР России

Sputnik Грузия

США заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан"... 26.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-26T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг – Sputnik. США крайне недовольны развитием ситуации в Грузии и готовят "цветную революцию", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.Для этого грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.По данным ведомства, на "тбилисском майдане" планируют обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов.Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах >>"При этом американцы заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан", — рассказали в СВР.Как указали в спецслужбе, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах 26 октября способна получить убедительную поддержку населения, так как оппозиция, несмотря на старания американцев, остается раздробленной, а создаваемые разными силами коалиции — очень непрочными. Это, как опасаются в США, развяжет правящей партии руки "для продолжения суверенного курса и отказа от выполнения требований Запада, противоречащих национальным интересам Грузии"."Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии>>"В Белом доме считают неприемлемым такой сценарий. Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты", — уточнили в СВР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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