Выборы в парламент Грузии 2024 – регистрация наблюдателей продолжается
20:30 03.09.2024 (обновлено: 21:40 03.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 3 сентября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 14 местных организаций и две международные.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 21 октября, а международных – до 22 октября.
Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека.
По данным на 3 сентября регистрацию прошли следующие местные организации:
"Центр гражданского развития и мониторинга"
"Гражданский альянc за развитие"
"Центр регионального развития и содействия"
"Международное общество справедливых выборов и демократии"
"Профессиональный союз работников профессионального образования Грузии и подготовки квалифицированных кадров и студентов"
"Ассоциация молодых юристов Грузии"
"Свободный голос"
Движение "Стыдно"
"Центр мониторинга – Общество"
"Открытое пространство Кавказ"
"Академия будущего Грузии"
"Международная прозрачность – Грузия"
"Мишгов Ларда"
"Избирательная лаборатория"
Отказ получила одна организация - "Гражданское общество Месхети".
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
Что касается международных наблюдательных организаций, то, по последним данным, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала следующие организации:
Международный республиканский институт (IRI)
Национальный демократический институт международных отношений (NDI)
Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах:
уважение законодательства Грузии, ее суверенитета и международных норм прав человека;
воздержание от препятствования избирательному процессу;
политическая беспристрастность;
финансовая независимость от участников избирательного процесса и прозрачность источников финансирования;
соблюдение положений, провозглашенных декларацией о международных принципах наблюдения за выборами.
После завершения подачи заявок и проверок, ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации.
Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя, а международная – не более двух и переводчика.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.