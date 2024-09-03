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Зачем "Грузинской мечте" закон "Об амнистии" – Мдинарадзе ответил оппонентам
Зачем "Грузинской мечте" закон "Об амнистии" – Мдинарадзе ответил оппонентам
Sputnik Грузия
После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T15:08+0400
2024-09-03T15:08+0400
2024-09-03T15:09+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Оппоненты "Грузинской мечты" заявляют, что правящая партия принимает закон "Об амнистии" для мобилизации 3-4 тысяч голосов освобожденных из тюрьмы и членов их семей к выборам 26 октября, что не соответствует действительности, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей. "Они заявляют, что мы принимаем закон об амнистии, чтобы мобилизовать голоса тех, кто будет освобожден, и голоса членов их семей.... То есть мы делаем такую масштабную амнистию для 3-4 тысяч голосов? Одна версия -– мы делаем это для того, чтобы издать гуманный акт, вторая версия – мы поднимаем такой шум для мобилизации 3-4 тысяч голосов. Мне кажется, первая версия более реалистична", - заявил Мдинарадзе. Тюремный антирекорд в Грузии: число заключенных приблизилось к показателю 2014 года>>Он призвал оппонентов прекратить спекуляции и отметил, что подобные амнистии, как и помилования президентов в разных странах, могут совпадать как с выборами, так и с Новым годом или Рождеством. Число заключенных в Грузии побило очередной антирекорд и приблизилось к показателю 2014 года – на 1 июля 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 367 человек. Парламент Грузии в первом чтении 19 июня принял проект закона "Об амнистии", который предусматривает как сокращение сроков наказания, так и полное освобождение части заключенных. Амнистия, согласно инициированному правящей партией "Грузинская мечта" законопроекту, коснется осужденных по 66 статьям УК Грузии. Среди них не будет убийц, наркоторговцев, коррупционеров, насильников, "воров в законе" и совершивших другие тяжкие преступления. Что подразумевает проект? По проекту часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Помимо освобождения амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса Грузии. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, тбилиси
Зачем "Грузинской мечте" закон "Об амнистии" – Мдинарадзе ответил оппонентам
15:08 03.09.2024 (обновлено: 15:09 03.09.2024)
После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Оппоненты "Грузинской мечты" заявляют, что правящая партия принимает закон "Об амнистии" для мобилизации 3-4 тысяч голосов освобожденных из тюрьмы и членов их семей к выборам 26 октября, что не соответствует действительности, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.
После принятия законопроекта "Об амнистии" около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. В оппозиции считают, что "Грузинская мечта" умышленно инициировала этот законопроект перед парламентскими выборами 26 октября, чтобы получить больше голосов избирателей.
"Они заявляют, что мы принимаем закон об амнистии, чтобы мобилизовать голоса тех, кто будет освобожден, и голоса членов их семей.... То есть мы делаем такую масштабную амнистию для 3-4 тысяч голосов? Одна версия -– мы делаем это для того, чтобы издать гуманный акт, вторая версия – мы поднимаем такой шум для мобилизации 3-4 тысяч голосов. Мне кажется, первая версия более реалистична", - заявил Мдинарадзе.
Он призвал оппонентов прекратить спекуляции и отметил, что подобные амнистии, как и помилования президентов в разных странах, могут совпадать как с выборами, так и с Новым годом или Рождеством.
"У нас в стране фактически нет не предвыборного периода, только последние два года были такими. Если сейчас мы свяжем это с выборами, то всегда можно говорить об этом. Пусть общество решит, стоило ли "Грузинской мечте", которая должна набрать больше миллиона голосов, поднимать такой шум из-за 3-4 тысяч голосов, то есть первая версия более убедительна", - сказал Мдинарадзе.
Число заключенных в Грузии побило очередной антирекорд и приблизилось к показателю 2014 года – на 1 июля 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 367 человек.
Парламент Грузии в первом чтении 19 июня принял проект закона "Об амнистии", который предусматривает как сокращение сроков наказания, так и полное освобождение части заключенных.
Амнистия, согласно инициированному правящей партией "Грузинская мечта" законопроекту, коснется осужденных по 66 статьям УК Грузии. Среди них не будет убийц, наркоторговцев, коррупционеров, насильников, "воров в законе" и совершивших другие тяжкие преступления.
Что подразумевает проект?
По проекту часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий.
Помимо освобождения амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса Грузии.
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д.
После принятия проекта около тысячи заключенных покинут тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.