https://sputnik-georgia.ru/20240904/globalnaya-partiya-voyny-vliyaet-na-resheniya-ssha-v-otnoshenii-gruzii--premer-289732472.html

"Глобальная партия войны" влияет на решения США в отношении Грузии – премьер

"Глобальная партия войны" влияет на решения США в отношении Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер выразил обеспокоенность США в связи с курсом грузинского правительства и принятым в стране законе об "иноагентах" 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T15:50+0400

2024-09-04T15:50+0400

2024-09-04T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. "Глобальная партия войны" влияет на принятие решений конкретных структур, в том числе в Госдепартаменте США, этим вызваны заявления американской стороны в отношении Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Представитель Госдепа Мэтью Миллер, говоря о принятом в Грузии законе "О прозрачности иностранного влияния", выразил обеспокоенность США курсом грузинского правительства и не исключил принятия против них дополнительных мер. Миллер напомнил об уже введенных санкциях в отношении членов "Грузинской мечты" и депутатов, а также о приостановлении помощи правительству Грузии в размере 95 млн долларов. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. По словам премьера, главное для правящей партии – защищать национальные интересы страны и не позволить Грузии оказаться в таком же положении, как Украина."Для нас главное – защита наших национальных интересов. Для нас главное, чтобы страна не оказалась в такой ситуации, как дружественная нам страна Украина. Сегодня слышны позитивные сообщения, связанные с Украиной, но вы видите, в какой ситуации находится эта страна", – заявил премьер. Говоря о 95 млн долларов, которые упомянул Миллер, правительство Грузии так и не смогло понять, о каких деньгах идет речь, отметил Кобахидзе."Что касается 95 миллионов, то мы не смогли обнаружить суть этих денег. Просто не смогли обнаружить, о каких 95 миллионах идет речь", – заявил Кобахидзе. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. США в Грузии обвинили в двойных стандартах>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, нато, сша, украина