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"Глобальная партия войны" влияет на решения США в отношении Грузии – премьер
"Глобальная партия войны" влияет на решения США в отношении Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер выразил обеспокоенность США в связи с курсом грузинского правительства и принятым в стране законе об "иноагентах" 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. "Глобальная партия войны" влияет на принятие решений конкретных структур, в том числе в Госдепартаменте США, этим вызваны заявления американской стороны в отношении Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Представитель Госдепа Мэтью Миллер, говоря о принятом в Грузии законе "О прозрачности иностранного влияния", выразил обеспокоенность США курсом грузинского правительства и не исключил принятия против них дополнительных мер. Миллер напомнил об уже введенных санкциях в отношении членов "Грузинской мечты" и депутатов, а также о приостановлении помощи правительству Грузии в размере 95 млн долларов. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. По словам премьера, главное для правящей партии – защищать национальные интересы страны и не позволить Грузии оказаться в таком же положении, как Украина."Для нас главное – защита наших национальных интересов. Для нас главное, чтобы страна не оказалась в такой ситуации, как дружественная нам страна Украина. Сегодня слышны позитивные сообщения, связанные с Украиной, но вы видите, в какой ситуации находится эта страна", – заявил премьер. Говоря о 95 млн долларов, которые упомянул Миллер, правительство Грузии так и не смогло понять, о каких деньгах идет речь, отметил Кобахидзе."Что касается 95 миллионов, то мы не смогли обнаружить суть этих денег. Просто не смогли обнаружить, о каких 95 миллионах идет речь", – заявил Кобахидзе. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. США в Грузии обвинили в двойных стандартах>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, нато, сша, украина
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, нато, сша, украина
"Глобальная партия войны" влияет на решения США в отношении Грузии – премьер
15:50 04.09.2024 (обновлено: 16:16 04.09.2024)
Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер выразил обеспокоенность США в связи с курсом грузинского правительства и принятым в стране законе об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. "Глобальная партия войны" влияет на принятие решений конкретных структур, в том числе в Госдепартаменте США, этим вызваны заявления американской стороны в отношении Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер, говоря о принятом в Грузии законе "О прозрачности иностранного влияния", выразил обеспокоенность США курсом грузинского правительства и не исключил принятия против них дополнительных мер. Миллер напомнил об уже введенных санкциях в отношении членов "Грузинской мечты" и депутатов, а также о приостановлении помощи правительству Грузии в размере 95 млн долларов.
"У глобальной партии войны есть серьезное влияние на конкретные структуры, в том числе в США и, к сожалению, в Госдепартаменте, поэтому мы слышим такие сообщения, очень жаль", – заявил Кобахидзе.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
По словам премьера, главное для правящей партии – защищать национальные интересы страны и не позволить Грузии оказаться в таком же положении, как Украина.
"Для нас главное – защита наших национальных интересов. Для нас главное, чтобы страна не оказалась в такой ситуации, как дружественная нам страна Украина. Сегодня слышны позитивные сообщения, связанные с Украиной, но вы видите, в какой ситуации находится эта страна", – заявил премьер.
Говоря о 95 млн долларов, которые упомянул Миллер, правительство Грузии так и не смогло понять, о каких деньгах идет речь, отметил Кобахидзе.
"Что касается 95 миллионов, то мы не смогли обнаружить суть этих денег. Просто не смогли обнаружить, о каких 95 миллионах идет речь", – заявил Кобахидзе.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.