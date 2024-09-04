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Грузия завоевала первое серебро на Паралимпиаде в Париже
Грузия завоевала первое серебро на Паралимпиаде в Париже
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Теперь в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, серебро и две бронзы 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинский параатлет Владимир Чинчараули завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе из винтовки в категории R9 (малокалиберная винтовка) с 50 метров на Паралимпийских играх в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Предварительный этап турнира спортсмен закончил с шестым местом и получил право на участие в финале, где улучшил свой результат, завоевав серебро. Чемпионом стал серб Драган Ристич. В итоге он набрал 250,2 балла, а результат Чинчараули составил 248,2 балла. Третье место занял британец Тим Джеффри. Таким образом, в копилке сборной Грузии четыре медали: золото параатлета Гиги Очхикидзе в толкании ядра, серебро Владимира Чинчараули в стрельбе из винтовки, бронза Нино Тибилашвили в фехтовании на саблях и бронза 19-летней Анны Джапаридзе (52 кг) в паратхэквондо. Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта. Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Состав сборной Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры
Грузия завоевала первое серебро на Паралимпиаде в Париже
18:17 04.09.2024 (обновлено: 18:49 04.09.2024)
Теперь в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, серебро и две бронзы
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинский параатлет Владимир Чинчараули завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе из винтовки в категории R9 (малокалиберная винтовка) с 50 метров на Паралимпийских играх в Париже.
Предварительный этап турнира спортсмен закончил с шестым местом и получил право на участие в финале, где улучшил свой результат, завоевав серебро.
Чемпионом стал серб Драган Ристич. В итоге он набрал 250,2 балла, а результат Чинчараули составил 248,2 балла. Третье место занял британец Тим Джеффри.
Таким образом, в копилке сборной Грузии четыре медали: золото параатлета Гиги Очхикидзе в толкании ядра, серебро Владимира Чинчараули в стрельбе из винтовки, бронза Нино Тибилашвили в фехтовании на саблях и бронза 19-летней Анны Джапаридзе (52 кг) в паратхэквондо.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.
Фехтование на колясках:
Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили
Паралегкая атлетика:
Георгий Очхикидзе (метание ядра), Давид Кавтарадзе (прыжки в длину)
Паратхэквондо:
Анна Джапаридзе (-54 кг), Лия Чачибая (-47 кг), Георгий Николадзе (-70 кг)
Паралимпийская стрельба:
Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)
Парадзюдо:
Зураб Зурабиани (-60 кг), Георгий Калдани (-73 кг), Инна Калдани (+70 кг), Лаша Кизилашвили (-90 кг), Реваз Чикоидзе (+90 кг)
Парапауэрлифтинг (жим лежа):
Акакий Джинчарадзе (+107 кг).