https://sputnik-georgia.ru/20240904/gruziya-zavoevala-pervoe-serebro-na-paralimpiade-v-parizhe-289744227.html

Грузия завоевала первое серебро на Паралимпиаде в Париже

Грузия завоевала первое серебро на Паралимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

Теперь в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, серебро и две бронзы 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T18:17+0400

2024-09-04T18:17+0400

2024-09-04T18:49+0400

спорт

грузия

новости

париж

паралимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/04/289743803_0:206:720:611_1920x0_80_0_0_b7791231d2beea5dbe9cee239a50ec60.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинский параатлет Владимир Чинчараули завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе из винтовки в категории R9 (малокалиберная винтовка) с 50 метров на Паралимпийских играх в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Предварительный этап турнира спортсмен закончил с шестым местом и получил право на участие в финале, где улучшил свой результат, завоевав серебро. Чемпионом стал серб Драган Ристич. В итоге он набрал 250,2 балла, а результат Чинчараули составил 248,2 балла. Третье место занял британец Тим Джеффри. Таким образом, в копилке сборной Грузии четыре медали: золото параатлета Гиги Очхикидзе в толкании ядра, серебро Владимира Чинчараули в стрельбе из винтовки, бронза Нино Тибилашвили в фехтовании на саблях и бронза 19-летней Анны Джапаридзе (52 кг) в паратхэквондо. Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта. Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Состав сборной Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры