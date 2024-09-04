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Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Париже
Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
Нино Тибилашвили завоевала вторую олимпийскую медаль в карьере 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинская пара-фехтовальщица Нино Тибилашвили стала обладательницей бронзовой медали на Паралимпиаде в Париже. В поединке за бронзу 27-летняя Тибилашвили была сильнее 24-летней француженки Блианны Виде – 15:11. Для грузинской парафехтовальщицы – это вторая олимпийская медаль в карьере. На Олимпиаде в Токио в 2021 году она завоевала серебро. Другая парафехтовальщица из Грузии, Ирма Хецуриани, осталась без медали в фехтовании на саблях. Хецуриани и Тибилашвили продолжают выступления на Паралимпиаде и 4 сентября выступят в фехтовании на рапирах. Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Пока в копилке сборной Грузии три медали: золото параатлета Гиги Очхикидзе в толкании ядра, серебро Нино Тибилашвили в фехтовании на саблях и бронза Анны Джапаридзе (52 кг) в паратхэквондо. Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта. От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг. Состав сборной Грузии: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, ирма хецуриани, париж, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, ирма хецуриани, париж, олимпиада-2024 в париже
Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Париже
11:40 04.09.2024 (обновлено: 11:57 04.09.2024)
Нино Тибилашвили завоевала вторую олимпийскую медаль в карьере
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинская пара-фехтовальщица Нино Тибилашвили стала обладательницей бронзовой медали на Паралимпиаде в Париже.
В поединке за бронзу 27-летняя Тибилашвили была сильнее 24-летней француженки Блианны Виде – 15:11.
Для грузинской парафехтовальщицы – это вторая олимпийская медаль в карьере. На Олимпиаде в Токио в 2021 году она завоевала серебро.
Другая парафехтовальщица из Грузии, Ирма Хецуриани, осталась без медали в фехтовании на саблях.
Хецуриани и Тибилашвили продолжают выступления на Паралимпиаде и 4 сентября выступят в фехтовании на рапирах.
Пока в копилке сборной Грузии три медали: золото параатлета Гиги Очхикидзе в толкании ядра, серебро Нино Тибилашвили в фехтовании на саблях и бронза Анны Джапаридзе (52 кг) в паратхэквондо.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.
Фехтование на колясках:
Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили
Паралегкая атлетика:
Георгий Очхикидзе (метание ядра), Давид Кавтарадзе (прыжки в длину)
Паратхэквондо:
Анна Джапаридзе (-54 кг), Лия Чачибая (-47 кг), Георгий Николадзе (-70 кг)
Паралимпийская стрельба:
Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)
Парадзюдо:
Зураб Зурабиани (-60 кг), Георгий Калдани (-73 кг), Инна Калдани (+70 кг), Лаша Кизилашвили (-90 кг), Реваз Чикоидзе (+90 кг)
Парапауэрлифтинг (жим лежа):
Акакий Джинчарадзе (+107 кг).