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Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Париже

Грузия завоевала третью медаль на Паралимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

Нино Тибилашвили завоевала вторую олимпийскую медаль в карьере 04.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинская пара-фехтовальщица Нино Тибилашвили стала обладательницей бронзовой медали на Паралимпиаде в Париже. В поединке за бронзу 27-летняя Тибилашвили была сильнее 24-летней француженки Блианны Виде – 15:11. Для грузинской парафехтовальщицы – это вторая олимпийская медаль в карьере. На Олимпиаде в Токио в 2021 году она завоевала серебро. Другая парафехтовальщица из Грузии, Ирма Хецуриани, осталась без медали в фехтовании на саблях. Хецуриани и Тибилашвили продолжают выступления на Паралимпиаде и 4 сентября выступят в фехтовании на рапирах. Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Пока в копилке сборной Грузии три медали: золото параатлета Гиги Очхикидзе в толкании ядра, серебро Нино Тибилашвили в фехтовании на саблях и бронза Анны Джапаридзе (52 кг) в паратхэквондо. Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта. От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг. Состав сборной Грузии: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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