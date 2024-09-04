https://sputnik-georgia.ru/20240904/inflyatsiya-v-gruzii-snizilas-v-avguste--novaya-statistika-289713281.html

Инфляция в Грузии снизилась в августе – новая статистика

Инфляция в Грузии снизилась в августе – новая статистика

Sputnik Грузия

В августе 2024 года по сравнению с июлем уровень инфляции составил 0,1% 04.09.2024, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Годовая инфляция (август 2024 года к августу 2023 года) в Грузии составила 1% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (июль 2024 года к июлю 2023 года) в Грузии составляла 1,8%. Больше всего цены выросли в сферах транспорта (7,4%), гостиниц и ресторанов (7,3%), на алкогольную и табачную продукцию (4,5%), а также в сфере образования (3,8%). Почему в Грузии низкая инфляция – пояснение главы Нацбанка >>Цены снизились на связь (12,7%), одежду и обувь (3,8%), жилье, воду, электроэнергию, газ (2,6%), на отдых и развлечения (1,5%), а также мебель (1,3%), продовольствие и безалкогольные напитки (0,2%). В августе 2024 года по сравнению с июлем уровень инфляции составил 0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"