https://sputnik-georgia.ru/20240904/magnit-dlya-politikov-s-nulevoy-reputatsiey--premer-gruzii-o-soyuze-margvelashvili-i-lelo-289733305.html

Магнит для политиков с нулевой репутацией – премьер Грузии о союзе Маргвелашвили и "Лело"

Магнит для политиков с нулевой репутацией – премьер Грузии о союзе Маргвелашвили и "Лело"

Sputnik Грузия

Тему стали активно обсуждать после того, как генсекретарь партии "Лело" опубликовал фото Маргвелашвили вместе с Хазарадзе и Бадри Джапаридзе 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T19:40+0400

2024-09-04T19:40+0400

2024-09-04T19:40+0400

политика

грузия

новости

георгий маргвелашвили

мамука хазарадзе

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Основатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе является магнитом для политиков с нулевой репутацией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с возможным присоединением к ним экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Тему стали активно обсуждать после того, как генеральный секретарь партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" (так основанная в 2019 году партия "Лело для Грузии" переименовалась перед парламентскими выборами 2024 года) Ираклий Купрадзе в социальной сети опубликовал фотографию Маргвелашвили, снятую вместе с Хазарадзе и Бадри Джапаридзе с надписью "Впереди только победа". Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Выборы в Грузии – сколько партий будут участвовать>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страныTBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий маргвелашвили, мамука хазарадзе, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024