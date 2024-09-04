https://sputnik-georgia.ru/20240904/vybory-v-gruzii--skolko-partiy-budut-uchastvovat-289718940.html

Выборы в Грузии – сколько партий будут участвовать

Выборы в Грузии – сколько партий будут участвовать

Sputnik Грузия

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T12:52+0400

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грузия

политика

новости

анна долидзе

георгий вашадзе

ника мелия

единое национальное движение

альянс патриотов грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала 27 партий для участия в парламентских выборах 26 октября и предоставила им номера в бюллетене. Партии, ранее участвовавшие в выборах, получили свои прежние номера, как квалифицированные субъекты, а остальные – в порядке жеребьевки. Регистрацию прошли следующие партии: №1 "Да Европа" – Георгий Вашадзе №2 "Европейская Грузия – движение за свободу" – Георгий Церетели №3 "Партия единства и развития Грузии" – Камаль Мурадханов №4 "Новое единство – Гварамия, Мелия" – Ника Мелия №5 "Единое национальное движение" – Тинатин Бокучава №6 "Европейские демократы" – Паата Давитая №7 "Граждане" – Алеко Элисашвили №8 "Альянс патриотов Грузии" – Давид Тархан-Моурави №9 "Сильная Грузия – Лело за народ, свободу" – Мамука Хазарадзе №10 "Лейбористкая партия Грузии" – Шалва Нателашвили №12 "Наша объединенная Грузия" – Исаки Гиоргадзе №13 "Социал-демократическая партия Грузии" – Автандил Велтаури №14 "Третий путь" – Георгий Тусманишвили №15 "За справедливость" – Эка Беселия №16 "Измени Грузию" – Георгий Гагнидзе №17 "Грузия" – Георгий Лилуашвили №19 "Демократический альянс" – Георгий Бучукури №20 "Свободная Грузия" – Каха Кукава №21 "Трибуна" – Давид Чичинадзе №23 "Свободны выбор – новая альтернатива" – Георгий Патаридзе №24 "Партия зеленых" – Георгий Гачечиладзе №25 "Гахария – За Грузию" – Георгий Гахария №26 "Левый альянс" – Константин Гугушвили №27 "Единство грузин" – Гайоз Мамаладзе №36 "Гирчи" – Яго Хвичия №41 "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – Ираклий Гарибашвили №48 "Анна Долидзе для народа" – Анна Долидзе Следующий этап регистрации партий – предоставление партийных списков. У партий есть время представить списки до 26 сентября. Число кандидатов в депутаты от партии не должно быть менее 30 или более 200, при этом недопустимо, чтобы один и тот же человек был в списках разных партий. После представления партийных списков ЦИК Грузии проверит всю документацию и затем примет решение об окончательной регистрации. В Грузии участвовать в выборах могут только партии, регистрация блоков и коалиций запрещена.Парламентские выборы в Грузии 2024Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, анна долидзе, георгий вашадзе, ника мелия, единое национальное движение, альянс патриотов грузии, парламентские выборы в грузии 2024