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Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже
Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже
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На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Зураб Зурабиани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже. В финале весовой категории J2 до 60 кг Зурабиани проиграл представителю Узбекистана Шерзоду Намазову. На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Окхкикидзе, серебряные медали завоевали Зураб Зурабиани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Ана Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры
Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже
22:54 05.09.2024 (обновлено: 23:17 05.09.2024)
На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Зураб Зурабиани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.
В финале весовой категории J2 до 60 кг Зурабиани проиграл представителю Узбекистана Шерзоду Намазову.
На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Окхкикидзе, серебряные медали завоевали Зураб Зурабиани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Ана Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.