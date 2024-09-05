https://sputnik-georgia.ru/20240905/gruzinskiy-paradzyudoist-stal-vitse-chempionom-paralimpiyskikh-igr-v-parizhe-289762052.html

Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже

Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже

Sputnik Грузия

На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T22:54+0400

2024-09-05T22:54+0400

2024-09-05T23:17+0400

спорт

грузия

новости

париж

паралимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/05/289761887_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6f5449fd2d81d8683f6960a8b0491aa4.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Зураб Зурабиани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже. В финале весовой категории J2 до 60 кг Зурабиани проиграл представителю Узбекистана Шерзоду Намазову. На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Окхкикидзе, серебряные медали завоевали Зураб Зурабиани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Ана Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры