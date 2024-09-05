Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240905/gruzinskiy-paradzyudoist-stal-vitse-chempionom-paralimpiyskikh-igr-v-parizhe-289762052.html
Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже
Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже
Sputnik Грузия
На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T22:54+0400
2024-09-05T23:17+0400
спорт
грузия
новости
париж
паралимпийские игры
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/05/289761887_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6f5449fd2d81d8683f6960a8b0491aa4.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Зураб Зурабиани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже. В финале весовой категории J2 до 60 кг Зурабиани проиграл представителю Узбекистана Шерзоду Намазову. На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Окхкикидзе, серебряные медали завоевали Зураб Зурабиани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Ана Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари&gt;&gt;Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/05/289761887_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_1e9f9f0b1371875f1a5a95db7436d8b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры
спорт, грузия, новости, париж, паралимпийские игры

Грузинский парадзюдоист стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже

22:54 05.09.2024 (обновлено: 23:17 05.09.2024)
© Georgian Paralympic CommitteeГрузинский парадзюдоист Зураб Зурабиани
Грузинский парадзюдоист Зураб Зурабиани - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2024
© Georgian Paralympic Committee
Подписаться
На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузинский парадзюдоист Зураб Зурабиани выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх, проходящих в Париже.
В финале весовой категории J2 до 60 кг Зурабиани проиграл представителю Узбекистана Шерзоду Намазову.
На Паралимпийских играх сборная Грузии уже имеет пять медалей – чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра стал Гига Окхкикидзе, серебряные медали завоевали Зураб Зурабиани и стрелок Владимир Чинчараули, бронзовые медали – паратхэквондистка Ана Джапаридзе и фехтовальщица-колясочница Нино Тибилашвили.
Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари>>
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии лицензию на участие в Играх получили 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0