https://sputnik-georgia.ru/20240905/kogda-stanet-izvestno-chislo-uchastkov-za-rubezhom-k-vyboram--otvet-glavy-tsik-gruzii-289745241.html
Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии
Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии
Sputnik Грузия
Для участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T09:01+0400
2024-09-05T09:01+0400
2024-09-05T09:01+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия определится с числом избирательных участков за рубежом после того, как получит точные данные о лицах, находящихся на консульском учете, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Он напомнил, что избирательный участок создается в дипломатическом представительстве страны и его создание зависит от числа избирателей, находящихся на консульском учете – от 50 до 3 тысяч человек. "Чтобы лицо приняло участие в выборах, есть две данности – консульский учет или заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве", - отметил Каландаришвили. Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>На сайте Министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости
парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости
Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии
Для участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия определится с числом избирательных участков за рубежом после того, как получит точные данные о лицах, находящихся на консульском учете, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.
"За месяц до выборов мы получим уточненную информацию о числе находящихся на консульском учете лицах в конкретных странах, которое и будет основанием для создания избирательных участков", - сказал
журналистам Каландаришвили.
Он напомнил, что избирательный участок создается в дипломатическом представительстве страны и его создание зависит от числа избирателей, находящихся на консульском учете – от 50 до 3 тысяч человек.
"Чтобы лицо приняло участие в выборах, есть две данности – консульский учет или заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве", - отметил Каландаришвили.
Ранее ЦИК заявил, что для участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года.
Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.
На сайте Министерства иностранных дел опубликована
инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.