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Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии
Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии
Sputnik Грузия
Для участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T09:01+0400
2024-09-05T09:01+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия определится с числом избирательных участков за рубежом после того, как получит точные данные о лицах, находящихся на консульском учете, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Он напомнил, что избирательный участок создается в дипломатическом представительстве страны и его создание зависит от числа избирателей, находящихся на консульском учете – от 50 до 3 тысяч человек. "Чтобы лицо приняло участие в выборах, есть две данности – консульский учет или заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве", - отметил Каландаришвили. Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей&gt;&gt;На сайте Министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости
парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости

Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии

09:01 05.09.2024
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям
ЦИК Грузии обучает избирателей голосовать по новым технологиям - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2024
© Courtesy of CEC of Georgia
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Для участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия определится с числом избирательных участков за рубежом после того, как получит точные данные о лицах, находящихся на консульском учете, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%.
"За месяц до выборов мы получим уточненную информацию о числе находящихся на консульском учете лицах в конкретных странах, которое и будет основанием для создания избирательных участков", - сказал журналистам Каландаришвили.
Он напомнил, что избирательный участок создается в дипломатическом представительстве страны и его создание зависит от числа избирателей, находящихся на консульском учете – от 50 до 3 тысяч человек.
"Чтобы лицо приняло участие в выборах, есть две данности – консульский учет или заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве", - отметил Каландаришвили.
Ранее ЦИК заявил, что для участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года.
Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная.
Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>
На сайте Министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.
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