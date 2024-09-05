https://sputnik-georgia.ru/20240905/kogda-stanet-izvestno-chislo-uchastkov-za-rubezhom-k-vyboram--otvet-glavy-tsik-gruzii-289745241.html

Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии

Когда станет известно число участков за рубежом к выборам – ответ главы ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Для участия в выборах граждане Грузии должны встать на консульский учет до 7 октября 2024 года 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T09:01+0400

2024-09-05T09:01+0400

2024-09-05T09:01+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия определится с числом избирательных участков за рубежом после того, как получит точные данные о лицах, находящихся на консульском учете, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Он напомнил, что избирательный участок создается в дипломатическом представительстве страны и его создание зависит от числа избирателей, находящихся на консульском учете – от 50 до 3 тысяч человек. "Чтобы лицо приняло участие в выборах, есть две данности – консульский учет или заявление об избирательной регистрации после создания избирательного участка при диппредставительстве", - отметил Каландаришвили. Согласно законодательству Грузии, нахождение на консульском учете является обязательным для участия в голосовании. Встать на учет можно как на сайте МИД Грузии, так и в посольстве или консульстве страны пребывания. При этом не обязательно посещать диппредставительство, можно отправить заявление по почте. Процедура бесплатная. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>На сайте Министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости